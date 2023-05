HCLTech nommé leader dans les six quadrants d'ISG Provider Lenstm 2022 - AWS Ecosystem Partners Study pour la région des États-Unis





HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, est reconnue comme leader dans les six quadrants de l'étude The ISG Provider Lenstm 2022 - AWS Ecosystem Partners pour la région des États-Unis. Les six quadrants sont les suivants: services de conseil AWS, analyse de données et apprentissage automatique AWS, services AWS de l'Internet des objets (IoT), charges de travail SAP dans AWS, services de migration vers AWS et services gérés AWS.

« Notre solide expertise avec AWS, nos ressources talentueuses et expérimentées, nos investissements stratégiques dans la création de solutions cloud spécifiques à l'industrie et notre approche transformationnelle orientée client, associés à un partenariat solide avec AWS, nous ont permis d'obtenir cette reconnaissance », a déclaré Prabhakar Appana, vice-président senior et responsable de l'écosystème AWS, HCLTech.

« HCLTech permet aux entreprises d'aller encore plus loin, d'innover plus rapidement, de réaliser une transformation numérique adaptée aux besoins en utilisant le cloud AWS et de libérer le véritable potentiel des offres AWS avec une expertise incomparable », a déclaré Ashwin Gaidhani, partenaire de recherche, ISG.

Selon ISG, les leaders disposent d'une offre complète de produits et de services, d'une forte présence sur le marché et d'une position concurrentielle bien établie. Les leaders représentent également une force d'innovation et une stabilité concurrentielle.

Voici un bref résumé des commentaires sur HCLTech dans les six quadrants.

Services gérés AWS: Cloud Services Factory de HCLTech automatise les processus et les plateformes pour permettre aux organisations de planifier, d'exécuter et de prendre en charge la modernisation.

Charges de travail SAP dans AWS: HCLTech exploite les avantages de l'exécution des applications SAP dans AWS pour permettre aux entreprises d'être plus agiles, plus rentables et plus sûres. Par exemple, les instances Amazon EC2 X1 et X1e peuvent prendre en charge des applications à forte intensité de mémoire telles que SAP HANA.

analyse de données et apprentissage automatique AWS: HCLTech utilise AWS pour améliorer l'expérience client au quotidien, la conversion de la parole en texte en temps réel, le NLP, la traduction et la recommandation, le tout géré sur une architecture sans serveur. Les principales solutions utilisées sont Lex, Transcribe, CloudWatch, CloudTrail et CloudFormation.

Services AWS Internet des objets (IoT): HCLTech utilise AWS IoT Core et AWS IoT Analytics pour gérer les opérations de la chaîne d'approvisionnement afin d'obtenir des avantages transformationnels comme la réduction des pertes, le contrôle des coûts et l'amélioration des taux de satisfaction client.

Services de migration vers AWS: la plateforme Cloud Works de HCLTech se concentre sur les possibilités d'automatisation pour accélérer et faciliter le déploiement et la gestion des applications orientées microservices.

Services de conseil AWS: HCLTech a augmenté ses services de conseil AWS et ses programmes stratégiques orientés industrie, qui proposent des solutions de modernisation continue du cloud avec CloudSMART dans AWS.

