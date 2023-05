Les modules 5G RG620T de Quectel basés sur MediaTek T830 obtiennent des certifications mondiales pour faciliter le déploiement d'applications FWA





Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IdO, a annoncé ce jour que sa nouvelle gamme de modules 5G New Radio (NR), la famille RG620T, a reçu les certifications FCC/IC/CE et RCM. La gamme RG620T est la première gamme de modules 5G basés sur le système sur puce (System-on-Chip, SoC) MediaTek T830 à recevoir toutes ces certifications. Ces certifications permettront aux clients de déployer efficacement leurs appareils FWA (Fixed Wireless Access, à accès sans fil fixe) 5G à l'international.

La gamme RG620T offre un éventail complet de fonctionnalités de pointe, notamment des débits de données 5G ultra-élevés, un processeur A55 quadruple coeur, la toute dernière connexion Wi-Fi 7 et toute une série d'innovations en bande de fréquence d'antenne, mémoire flash et QuecOpen, ce qui en fait la solution idéale pour le marché FWA qui exige des performances sans fil supérieures et davantage de flexibilité en matière de design.

Disponible en échantillons commerciaux, la gamme RG620T existe en deux variantes, la RG620T-NA pour le marché nord-américain, et la RG620T-EU pour les marchés EMEA, Asie-Pacifique et brésilien.

« En qualité de partenaire MediaTek stratégique de longue date, nous avons étendu notre coopération à plusieurs gammes de produits, notamment la 5G, LTE, LPWA, GNSS, etc. », a déclaré Norbert Muhrer, président et directeur des ventes de Quectel Wireless Solutions. « Tirant parti de la puissante performance de la plateforme T830 de MediaTek et forte de ses nombreuses certifications, notre gamme de modules 5G R16 RG620T insufflera une nouvelle dynamique au marché 5G FWA en croissance et à d'autres applications, pour des expériences de haut débit mobile supérieures. »

« La 5G apporte de nouvelles possibilités à des produits toujours plus connectés. Ensemble, nous rendons possible des maisons et des entreprises plus intelligentes, l'IdO industriel et même l'Internet des véhicules », a affirmé Martin Lin, directeur général adjoint du département Communications sans fil chez MediaTek. « Quectel est un important partenaire de longue date, et sa gamme RG620T, qui s'appuie sur MediaTek T830, est la plateforme parfaite pour créer la nouvelle génération de produits 5G FWA toujours connectés pour les applications et les marchés les plus divers. »

Des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 7,01 Gbit/s

Conforme à la norme 3GPP version 16, le module RG620T prend en charge jusqu'à 300 MHz de bande passante en liaison descendante et NR 4CA (agrégation à quatre porteuses) en modes FDD et TDD, ce qui permet aux appareils 5G intégrant ce module d'atteindre des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 7,01 Gbit/s. En outre, le module RG620T prend en charge jusqu'à 200 MHz de bande passante en liaison montante et NR 2CA, pour des vitesses allant jusqu'à 2,5 Gbit/s.

Grâce à sa large bande passante et à sa faible latence, le module RG620T convient tout particulièrement pour les cas d'usage 5G innovants comme la réalité étendue (XR) et la diffusion en direct sur le cloud. La large bande passante permet une transmission sans fil en temps réel de contenu XR haute définition, et la faible latence réduit efficacement l'étourdissement causé par la rétention d'image, pour une expérience immersive.

La plateforme MediaTek T830 intégrée dans le module RG620T de Quectel possède un processeur Cortex-A55 quadruple coeur avec une fréquence de base de 2,2 GHz. Elle est également équipée d'un modem M80 5G intégré qui utilise les technologies 5G UltraSave de MediaTek pour garantir une efficacité énergétique optimale dans toutes les conditions de connexion 5G. Grâce à ces fonctionnalités puissantes, les appareils 5G utilisant le module RG620T peuvent tirer parti de la performance résiduelle du processeur, et améliorer l'efficacité de traitement tout en réduisant les coûts.

Autre avantage significatif, la solution SoC ne requiert aucun contrôleur hôte, ce qui permet aux clients de réduire la charge de travail de debugging des interfaces USB ou PCIe, et de garantir que le débit élevé du module ne soit pas limité par l'interface USB ou PCIe.

8RX pour une performance sans fil meilleure

Avec des fonctionnalités avancées comme le processeur réseau (NPU) MediaTek au niveau matériel, le Wi-Fi Offload Engine, la technologie d'économie d'énergie MediaTek 5G UltraSave, Power Class 1.5 (PC1.5) et PC2 High Power User Equipment (HPUE), le module RG620T réduit la consommation d'énergie, améliore le débit, et fournit des services réseau plus stables et plus rapides pour un large éventail de terminaux 5G, y compris des CPE internes et externes, des passerelles domestiques, des passerelles d'entreprise, des bornes mobiles, des routeurs industriels, DTU, la XR et la diffusion en direct ultra-haute définition 4K/8K.

De plus, le module RG620T prend en charge 8RX (antennes de réception), ce qui améliore grandement la vitesse en liaison descendante, l'efficacité spectrale et la qualité de la couverture, pour des vitesses 5G stables et super-rapides même dans des environnements internes et externes complexes. La gamme RG620T intègre aussi de multiples interfaces, notamment USXGMII, PCIe 4.0, PCIe 3.0 et USB3.2 afin de faciliter la conception côté client.

Des combinaisons Wi-Fi 7 flexibles

Outre la communication cellulaire, le module RG620T offre plusieurs combinaisons Wi-Fi, y compris une solution Wi-Fi 7 4×4 tri-bande/bi-bande pour CPE 5G, et Wi-Fi 7 2×2 bi-bande pour bornes mobiles 5G. Cette flexibilité permet aux terminaux FWA de tirer parti des capacités 5G et Wi-Fi 7, et accompagne les clients vers l'élaboration de nouveaux scénarios d'application comme la transmission vidéo 4K/8K, la RV/RA, le cloud gaming, le travail à distance, la vidéoconférence et le cloud computing. Ce module intègre également EasyMeshtm, ce qui facilite la configuration d'un réseau maillé avec différents appareils IdO pour des connexions sans fil fluides. Il prend en charge le protocole de chiffrement WPA3 R3, pour un plus haut niveau de sécurité des appareils IdO.

Pour aider ses clients à créer leurs designs, Quectel propose une large gamme d'antennes 5G haute performance qui boostent fortement la connectivité sans fil. Les développeurs IdO peuvent associer les modules RG620T 5G avec les antennes et les services de pré-certification de Quectel, de qui réduit à la fois le coût et le délai de commercialisation de leurs appareils IdO 5G.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions d'IdO soutenues par d'excellents services de soutien et d'assistance. Forte de plus de 4 000 professionnels, notre équipe mondiale en croissance donne le ton à l'innovation en matière de connectivité cellulaire, GNSS, modules Wifi et Bluetooth, antennes, services et IdO.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et Twitter.

