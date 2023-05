Inauguration du projet d'hôtel et casino Hard Rock d'Ottawa





OTTAWA, ON, le 30 mai 2023 /CNW/ - Après des retards attribuables à la pandémie, le moment est enfin venu de donner le premier coup de pioche sur le site du futur hôtel et casino Hard Rock d'Ottawa. Les médias sont invités à prendre part à la cérémonie d'inauguration qui aura lieu le mardi 6 juin 2023.

Les festivités commenceront à 14 h 30, lorsque des cadres de Hard Rock International seront rejoints par des élus ainsi que par des chefs d'entreprises et des dirigeants communautaires pour dévoiler les nouveaux rendus et les détails de cette destination touristique et de divertissement très attendue dans la capitale nationale.

La cérémonie se déroulera à l'intérieur, dans la salle de spectacle du Casino Rideau Carleton, The Joint, et sera marquée par les allocutions des personnes suivantes :

Maire d' Ottawa et représentants municipaux

et représentants municipaux Représentants de la tribu des Séminoles

Représentants de Hard Rock International

Représentants de la Société des loteries et des jeux de l' Ontario

Les invités auront en main les légendaires pelles à manche de guitare de Hard Rock lors du premier coup de pioche.

Des entrevues individuelles auront lieu après la cérémonie officielle. Des rafraîchissements seront servis.

Cérémonie d'inauguration du futur hôtel et casino Hard Rock d'Ottawa

Mardi 6 juin 2023

14 h Accueil des invités

14 h 30 Cérémonie d'inauguration

The Joint, 2e étage du Casino Rideau Carleton, futur Hard Rock

4837, chemin Albion

Stationnement gratuit disponible

Les médias sont invités à confirmer leur présence auprès de Annie Boucher avant le vendredi 2 juin.

