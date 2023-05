Avis aux médias : Point de presse transpartisan suivant le dépôt du rapport des Consultations particulières et auditions publiques dans le cadre du mandat d'initiative portant sur les révélations de violence lors des initiations dans le milieu du hockey junior et la possible situation dans d'autres sports





QUÉBEC, le 30 mai 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de sports, de loisirs et de plein air, M. Vincent Marissal, la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, ainsi que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs et de plein air, M. Enrico Ciccone, feront un point de presse aujourd'hui à 15h50 au Foyer du Hall principal de l'Assemblée nationale.

DATE : mardi 30 mai 2023



HEURE : 15h50



LIEU : Foyer du Hall principal





