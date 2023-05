LE CONSEIL DE L'INNOVATION DU QUÉBEC ET 21 PARTENAIRES RÉGIONAUX S'ALLIENT POUR DÉPLOYER UN RÉSEAU D'AIDE AUX ENTREPRISES QUI COMPTERA 350 CONSEILLERS.ÈRES EN INNOVATION





MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - Les entreprises québécoises de tous les secteurs d'activités peuvent désormais bénéficier d'un vaste réseau de conseillers et conseillères en innovation. Le service gratuit permet aux entreprises de trouver rapidement les meilleures expertises et les programmes de financements spécifiques à leurs besoins en innovation, parmi les centaines de ressources disponibles.

Ce réseau provincial s'inscrit dans l'esprit de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027. Un an après le lancement de la Stratégie, le réseau compte déjà plus de 125 conseillers.ères attestés.es et constituera une ligne de service de plus de 350 professionnels.les d'ici un an. Pour fédérer et soutenir ce réseau, le Conseil de l'innovation du Québec s'allie à 21 partenaires régionaux de développement économique.

- 14 Espaces régionaux d'accélération et de croissance (ERAC);

- Le réseau PME MTL ; et

- Le Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec (MAIN).

Ensemble, ils soutiennent et amplifient la portée des services offerts par les conseillers.ères aux entreprises de première ligne, qui oeuvrent dans les municipalités régionales de comté (MRC), les sociétés de développement économique et d'autres organismes de proximité, permettant de mobiliser l'expertise de pointe autour de projets d'innovation d'ampleur ou technologiquement plus complexes.

« Le déploiement de ce réseau permet aux entreprises d'accélérer la réalisation d'un projet d'innovation. Désormais, toutes les entreprises du Québec, dans toutes les régions, peuvent être guidées dans leur parcours d'innovation dans un monde compétitif qui évolue rapidement. En renforçant l'expertise des MRC et des acteurs régionaux déjà en place, le Conseil mise sur l'importance de bien connaître sa région et d'avoir une proximité avec les entreprises pour accroître l'innovation au Québec. » affirme Luc Sirois, innovateur en chef du Québec.

Grâce à une formation et des outils performants développés par le Conseil, les conseillers.ères attestés.es partagent la même compréhension des services d'aide et des programmes d'aide et de financement, tout en ayant une connaissance fine des enjeux locaux et des environnements d'affaires complexes. Le Conseil de l'innovation du Québec met à leur disposition un répertoire intelligent pour naviguer à travers l'offre d'organismes et de programmes à la disposition des entreprises.

Pour soutenir la première ligne de service, les Espaces régionaux d'accélération et de croissance (ERAC) sont des partenaires de premier choix pour le Conseil, de par leur mandat régional de deuxième ligne agissant en complémentarité avec les conseillers.ères des bureaux régionaux d'Investissement Québec et les partenaires locaux que sont les MRC, les créneaux et les pôles d'excellence. Pour la métropole, le réseau PME MTL représente l'interlocuteur permettant d'accompagner les PME dans leurs défis de croissance et de commercialisation, complétant le service d'aiguillage offert par le Conseil. Finalement, l'expertise de l'organisme MAIN permettra quant à elle de répondre spécifiquement aux besoins des Startups en région.

Plus que tout, ce grand réseau simplifie l'accès aux ressources disponibles pour les entreprises; où qu'elles soient situées, elles peuvent désormais trouver un.e conseiller.ère en innovation dans un organisme de proximité régional, ou simplement demander d'être contactées en remplissant ce formulaire sur le site web du Conseil de l'innovation du Québec.

À propos du Conseil de l'innovation du Québec

Le Conseil de l'innovation du Québec, mis en place par le gouvernement du Québec, a pour mission de dynamiser l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, assure la direction générale de l'organisme.

Le rôle du Conseil est d'abord de conseiller le gouvernement et autres acteurs sur les stratégies et approches visant à propulser nos écosystèmes d'innovation. L'équipe du Conseil participe à la promotion et au développement d'une culture d'innovation en favorisant la mobilisation des leaders régionaux et sectoriels. Elle contribue aussi à documenter et à mesurer l'innovation sur le territoire québécois afin de pouvoir mieux orienter la prise de décision et multiplier les retombées économiques, sociales et environnementales pour l'avenir du Québec.

SOURCE Conseil de l'innovation du Québec

30 mai 2023 à 13:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :