Ordre des arts et des lettres du Québec : 13 Compagnes et Compagnons honorés

MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a intronisé lundi soir 13 nouveaux Compagnons et Compagnes à l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Tour à tour, Paule Baillargeon, Lucie Boissinot, Shana Carroll, René Richard Cyr, Louis Dallaire, Michèle Lapointe, Ranee Lee, Jacques Matte, Caroline Monnet, Guy Parent, Jocelyn Robert, Richard Séguin et Larry Tremblay ont reçu leur insigne des mains de Sylvain Lafrance, président du conseil d'administration du CALQ.

De vibrants hommages, sous forme de capsules vidéo, ont également été rendus à chaque récipiendaire pour souligner sa contribution remarquable au paysage culturel québécois.

La cérémonie, tenue à l'Espace orange de l'édifice Wilder et animée par Marie-Louise Arsenault, a rassemblé quelque 180 invités du milieu artistique, dont plusieurs dignitaires ainsi que de nombreux proches des récipiendaires.

«?Année après année, l'Ordre des arts et des lettres du Québec nous permet de rassembler un nouveau groupe de personnalités qui ont enrichi notre patrimoine culturel en excellant dans leurs disciplines. Je souhaite que ce symbole bien mérité de leur apport inestimable au milieu culturel leur insuffle la motivation de poursuivre cet engagement et que leur travail continue d'inspirer les prochaines générations qui marcheront sur leurs traces.?»

- Sylvain Lafrance, président de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

«?Les personnes qui ont été honorées sont des artistes, des travailleuses et des travailleurs culturels qui se sont dévoués à leur discipline et qui aujourd'hui font partie intégrante de son histoire. Cette distinction fait foi de la reconnaissance que nous avons pour leur apport inestimable à la culture québécoise.?»

- Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

L'Ordre des arts et des lettres du Québec

Distinction honorifique instituée en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du Conseil, l'Ordre des arts et des lettres du Québec est remis à des artistes, écrivains et écrivaines, enseignants et enseignantes, gestionnaires et mécènes dont les réalisations exemplaires contribuent à l'essor artistique et littéraire du Québec. La distinction est symbolisée par un insigne conçu par l'artiste joaillière Christine Dwane. Plus de 150 personnalités québécoises font dorénavant partie de cette grande famille.

Voir la liste complète des récipiendaires

Conseil de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Les Compagnes et Compagnons sont recommandés par le Conseil de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, un jury mis sur pied pour évaluer les candidatures reçues à l'issue d'un appel de candidatures annuel. Leurs recommandations sont entérinées par le CA du Conseil. Cette année, ce jury était composé de Myriam Achard, Anne-Marie Blouin, Karla Etienne, Jack Robitaille et Louise Warren.

À propos de la Caisse Desjardins de la Culture, partenaire officiel de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Alliée des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin pour les organismes et les entrepreneurs, la Caisse Desjardins de la Culture est une coopérative financière solidement ancrée dans son milieu. Depuis plus de 25 ans, elle accompagne les artistes, artisans et travailleurs autonomes dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, offre aux entreprises et organismes culturels des services financiers adaptés à leur réalité et participe au développement socioéconomique du milieu culturel en soutenant des démarches et des projets structurants.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Le Conseil tient à remercier la Caisse Desjardins de la Culture, partenaire principal et Le Devoir, partenaire média, pour leur précieuse collaboration.

Tout sur l'Ordre des arts et des lettres du Québec

30 mai 2023 à 13:18

