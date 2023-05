LE RAPPORT 2023 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE DE NTT SECURITY HOLDINGS RÉVÈLE UNE LIGNE FLOUÉE ALARMANTE ENTRE LES CYBERMENACES ET L'IMPACT DANS LE MONDE RÉEL





Le rapport contient des données sur les attaques mondiales collectées et analysées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

TOKYO, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- De la perturbation de la distribution de carburant à l'interruption des services de soins de santé d'urgence, les cyberattaques ne se limitent plus au cyberespace.

Le rapport Global Threat Intelligence 2023 récemment publié par NTT Security Holdings met en évidence la convergence croissante des cybermenaces et leurs implications physiques. Ce rapport opportun met en lumière les attaques les plus répandues de l'année écoulée et fournit des recommandations cruciales pour protéger les entreprises contre l'évolution des menaces. « En 2022, NTT Security Holdings a observé des attaques continues contre des organisations dans les secteurs des infrastructures critiques et de la chaîne d'approvisionnement. L'impact sur la vie quotidienne des cybercriminels organisés et des États-nations à l'origine de ces menaces a considérablement augmenté », a déclaré Gregory Garten, directeur technique de NTT Security Holdings. « Le succès continu du phishing et l'exploitation d'anciennes vulnérabilités mettent en évidence la pénurie de compétences en cybersécurité et le manque de gestion appropriée de la surface d'attaque, soulignant la nécessité d'une solution de cyberdéfense mature et cohérente. »

Informations clés du rapport 2023

L'intégration de la technologie dans les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement a rendu des secteurs tels que la technologie, la fabrication et le transport/distribution particulièrement vulnérables.

Les attaques ciblant les plateformes cloud et Software-as-a-Service (SaaS) ont continué d'augmenter. En fait, les menaces d'applications Web et de bureau représentaient 70 % des attaques.

WordPress est devenu le logiciel de système de gestion de contenu (CMS) le plus attaqué dans les Amériques, APAC (Asie-Pacifique) et EMEA ( Europe , Moyen-Orient et Afrique).

Les chevaux de Troie bancaires ont connu une légère baisse par rapport à l'année précédente, mais les Cryptominers ont connu une résurgence malgré la valeur fluctuante de nombreuses crypto-monnaies.

Les attaquants se sont concentrés sur les vulnérabilités à fort impact, près de 75 % d'entre eux ayant des scores CVSSv3 de gravité critique ou élevée.

Malgré des efforts considérables pour perturber et démanteler les attaques, les cybermenaces continuent d'évoluer à un rythme rapide. « Les organisations du monde entier doivent s'assurer que leurs mesures de cybersécurité suivent le rythme pour protéger leurs actifs et infrastructures numériques », a ajouté Garten. « Nous espérons que les responsables commerciaux et techniques tireront parti des informations de ce rapport pour planifier et exécuter leurs stratégies de sécurité. »

Comment accéder au rapport complet

Pour une compréhension complète du dernier paysage des cybermenaces, vous pouvez télécharger le rapport complet 2023 Global Threat Intelligence sur https://www.security.ntt/global-threat-intelligence-report-2023

À propos de NTT Security Holdings

NTT Security Holdings, une société du Groupe, fournit une cyberdéfense proactive et des services qui utilisent les ressources humaines et les renseignements rassemblés pour protéger nos clients et la société. Depuis plus de 20 ans, notre société aide ses clients à protéger leurs entreprises numériques en prédisant, détectant et répondant aux cybermenaces, tout en soutenant l'innovation commerciale et la gestion des risques. Notre SOC, nos centres de R&D et nos experts en sécurité fournissent des renseignements inégalés sur les menaces et traitent des centaines de milliers d'incidents de sécurité chaque année. Ensemble, nous sécurisons l'avenir connecté.

