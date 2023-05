Avis aux médias - Négociation pour le renouvellement des conventions collectives - Les professionnel (les) de l'éducation de Montréal se mettent en action pour l'accessibilité des services aux élèves





MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - Simultanément avec leurs collègues professionnel.les de partout au Québec ce matin, les professionnel·les de l'éducation du Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de Montréal (SPPMEM-CSQ), du Syndicat des professionnelles et professionnels de l'éducation du Nunavik et de l'Ouest de Montréal (SPPENOM-CSQ), du Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Ouest du Québec anglophone (SPPOQA-CSQ), affiliés à la Fédération des professionnelles et des professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), ont mené aujourd'hui une action de visibilité pour braquer les projecteurs sur le problème grandissant de la pénurie de personnel professionnel en éducation qui affecte grandement les élèves de tout le Québec, particulièrement les élèves en difficulté.

Sur le thème « Attention à vos enfants, c'est peut-être le vôtre qui sera privé de services professionnels », les membres des trois syndicats ont mené une procession de voitures, escortée par un camion de déneigement, pour signifier à la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, qu'il faudra plus qu'une « pépine » pour faire avancer la négociation en cours.

À cette occasion, Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ, Martine Bossous, présidente du SPPMEM-CSQ, Carolane Desmarais, présidente du SPPENOM-CSQ, et Sylvana Di Media, présidente du SPPOQA-CSQ, prendront la parole.

Aide-mémoire



QUOI : Action de visibilité du SPPMEM-CSQ, du SPPENOM-CSQ et du SPPOQA-CSQ sur le thème « Attention à vos enfants, c'est peut-être le vôtre qui sera privé de services professionnel »



QUAND : Le 31 mai 2023

à 10 h 20 pour discours et entrevues aux médias

et à 10 h 40 pour départ du convoi de voitures



OÙ : Discours et entrevues

(devant le ministère de l'Éducation, au 600, rue Fullum, à Montréal)

Procession de voitures

(du ministère de l'Éducation jusqu'au Conseil du trésor, au 1410, rue Stanley, à Montréal)





Autres actions partout au Québec :

Profil du SPPMEM-CSQ

Le SPPMEM-CSQ représente 1800 membres répartis dans les centres de services scolaires de Montréal, Pointe-de-l'Île et English Montreal.

Profil du SPPENOM-CSQ

Le SPPENOM-CSQ représente plus de 1000 membres des centres de services scolaires Marguerite-Bourgeoys et Trois-Lacs et Kativik.

Profil du SPPOQA-CSQ

Le SPPOQA-CSQ représente 320 membres des commissions scolaires Riverside, Sir-Wilfrid-Laurier, Lester B. Pearson, New Frontiers et Western Quebec.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 11 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires du Québec, francophones et anglophones, ainsi que des commissions scolaires crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre autres, psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).

SOURCE Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

30 mai 2023 à 12:41

