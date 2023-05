Le syndicat des professeur.e.s de l'Université de l'Ontario français reçoit son accréditation





TORONTO, 30 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après plus de six mois de travail, les professeur.e.s de la toute récente Université de l'Ontario français (UOF) ont obtenu leur accréditation syndicale par la Commission des Relations de Travail de l'Ontario (CRTO). Le syndicat inclut à la fois les professeur.e.s régulier.e.s et les chargé.e.s. de cours.



Le vote unanime de 26 membres sur 26 démontre que tous les membres du corps professoral croient en la nécessité de construire une université équitable, inclusive et respectueuse des droits du personnel enseignant.

Fait relativement rare au Canada, l'ensemble des professeur.e.s permanent.e.s ont milité pour que le syndicat représente également les chargé.e.s de cours. Cette solidarité se poursuivra lors des étapes subséquentes, à commencer par la négociation d'une première convention collective.



L'UOF est la toute dernière université entièrement francophone en Ontario. Elle a ouvert ses portes en septembre 2021.

Le SPPUOF tient à remercier l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU) pour leur appui et leur travail acharné durant ces derniers mois.

Envoyez vos félicitations à [email protected].

Contact médias

Justine de Jaeger ? Directrice, actions politiques et communications

Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU)

[email protected]

(613) 903-6308

30 mai 2023 à 12:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :