Les événements du Dubai World Trade Centre ont stimulé l'économie de Dubaï en 2022 et ont généré une production économique supplémentaire totale de 3,55 milliards de dollars

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Moteur essentiel de la croissance du secteur MICE et plus grand opérateur de la région MENASA (Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie du Sud), le calendrier des événements du Dubai World Trade Centre ( DWTC ) demeure un moteur économique pour l'émirat, générant des rendements durablement élevés pour les secteurs adjacents liés à l'écosystème MICE. Soixante-trois événements de grande envergure organisés au DWTC ont accueilli près de 1,2 million de participants, dont 40 % de visiteurs internationaux, soit une augmentation impressionnante de 49 % de la participation étrangère d'une année sur l'autre, ce qui souligne le leadership de Dubaï en tant que plaque tournante mondiale pour les événements de grande envergure.

« Dubaï continue d'attirer des entreprises et des talents du monde entier, le DWTC constituant une plateforme de connectivité efficace pour collaborer, accélérer l'innovation et présenter des produits et des services de nouvelle génération à des marchés de grande envergure. Cet impact soutenu des événements en personne est un indicateur clair du rôle de l'industrie MICE dans le soutien de la croissance économique et la réalisation de retours sur investissement pour toutes les parties prenantes », a déclaré S.E. Helal Saeed Almarri, directeur général de l' autorité du DWTC.

Selon le rapport d'évaluation de l'impact économique 2022 de DWTC, publié aujourd'hui, les 63 événements à grande échelle (> 2 000 participants) de DWTC ont augmenté de 26 % d'une année sur l'autre. La production économique directe totale dans les services commerciaux MICE et les secteurs adjacents a plus que doublé d'une année sur l'autre (108 %) pour atteindre 2,55 milliards de dollars. Cela renforce encore le leadership mondial du DWTC en tant que moteur constant de revenus supplémentaires bénéficiant à d'autres secteurs vitaux de l'économie.

Les événements du DWTC ont soutenu plus de 48 000 emplois, ce qui représente une augmentation de 110 % d'une année sur l'autre, et une augmentation du revenu disponible des ménages de 651 millions de dollars.

Le solide portefeuille d'événements du DWTC couvre les principaux secteurs verticaux prioritaires de l'agenda économique de Dubaï, les trois secteurs les plus importants étant les soins de santé, la médecine et les sciences, les technologies de l'information (TI) et l'alimentation, l'hôtellerie et la restauration. Ils ont représenté 57 % (1,16 milliard de dollars) de la valeur ajoutée brute (VAB) de l'économie de Dubaï. La fréquentation combinée a représenté 46 % (535 000) de la fréquentation totale des événements à grande échelle.

Les événements annuels, qui comprennent GITEX Global et Gulfood , ont généré 3,55 milliards de dollars de production économique, dont 2,03 milliards de dollars ont été conservés dans le PIB de Dubaï.

« 2022 a été une année particulièrement marquante pour le MICE mondial, et la capacité de Dubaï à maintenir son rythme de croissance dans ce secteur qui a traversé une période de transformation en montrant un renouveau après la pandémie, témoigne de notre capacité à apporter une valeur durable aux participants aux affaires », a conclu Son Excellence Almarri.

30 mai 2023 à 12:07

