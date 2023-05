Pettenon Cosmetics sélectionne Centric PLM pour rationaliser son développement produit





La marque italienne de cosmétiques s'associe à Centric Software pour fluidifier sa collaboration, accroître sa productivité et réduire ses délais de mise sur le marché.

CAMPBELL, Calif., 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe italien Pettenon Cosmetics Spa SB, leader des cosmétiques, a sélectionné la solution de gestion du cycle de vie des produits (PLM) de Centric Software. Centric Software® offre des solutions métiers innovantes conçues pour la planification, la conception, le développement, l'approvisionnement et la distribution de produits ? vêtements, chaussures, équipements de sport, meubles, accessoires de décoration, produits de beauté, alimentation et boissons, articles de luxe... ?, capables de permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

Depuis plus de 70 ans, Pettenon Cosmetics Spa SB met au point des soins capillaires professionnels haut de gamme destinés aux marchés italien et international. Le groupe propose des produits premium, adaptés aux besoins spécifiques des marchés locaux et convenant à différents types et natures de cheveux. Pettenon Cosmetics Spa SB s'enorgueillit d'un réseau de vente impressionnant, déployé dans 91 pays, et des 170 000 références ? shampoings, masques, soins de coiffage, peroxyde d'hydrogène et autres produits techniques ? qu'il fabrique chaque jour.

Pettenon Cosmetics Spa SB inscrit son ambition de sublimer la beauté dans une démarche éthique et soutenable déclinée au travers de produits cosmétiques destinés à embellir leurs utilisateurs.

En 2021, cet engagement de Pettenon Cosmetics Spa SB en faveur d'actions responsables, durables et transparentes a été reconnu par l'État italien qui lui a attribué la qualification de société d'intérêt général.

Depuis l'origine, Pettenon Cosmetics Spa SB doit sa réussite à son engagement autour de trois piliers stratégiques : l'innovation, la transformation numérique et le développement durable. En 2022, Pettenon Cosmetics Spa SB a identifié le besoin d'une nouvelle solution digitale pour conforter son avantage concurrentiel et la solidité des piliers d'orientation portant ses engagements.

« Les équipes perdaient un temps précieux à saisir les données à la main, ouvrant ainsi la porte aux erreurs humaines », déclare Giulio Pistolato, directeur informatique de Pettenon Cosmetics SPA SB. « Nous avons saisi l'opportunité de rationaliser nos données et d'automatiser les tâches dans le but de décharger nos équipes, d'améliorer notre productivité et de réduire nos coûts. »

