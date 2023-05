Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans un nouvel échangeur de transport en commun à Nelson





NELSON, BC, le 30 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, Brittny Anderson, députée provinciale de Nelson-Creston, Janice Morrison, mairesse de la Ville de Nelson, et Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 2,4 millions de dollars pour la construction d'un nouvel échangeur de transport en commun à Nelson.

Situé au centre-ville de Nelson, ce nouvel échangeur de transport en commun sera doté d'abribus et de jusqu'à sixzones d'arrêt d'autobus. Il offrira ainsi aux résidents et aux visiteurs un meilleur accès au coeur de la ville et permettra d'augmenter les niveaux de service du réseau de transport en commun de West Kootenay, d'améliorer le réseau de transport en commun de la région et de faciliter les connexions avec les réseaux de transport actif locaux.

Le nouvel échangeur de transport en commun aidera à bâtir une ville mieux reliée qui permettra aux résidents d'accéder aux artères commerciales et culturelles de manière sûre et efficace, tout en tirant le meilleur parti des moyens de déplacement plus propres.

Cet investissement permettra également de renforcer la sécurité publique et d'améliorer les infrastructures routières et piétonnières autour du nouvel échangeur.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir des projets qui permettent de mieux relier nos collectivités et qui permettent aux gens de se rendre à destination de manière sûre et efficace. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les résidents et les visiteurs de Nelson pourront accéder à tout ce que la ville a à offrir puisqu'on améliorera les services de transport en commun et les raccordements avec les réseaux de transport actif. Nous continuerons d'investir dans des projets qui améliorent la vie des Canadiens et favorisent un avenir où il y aura moins de véhicules sur la route. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de transport en commun afin de créer des collectivités dynamiques qui relies les gens aux endroits où ils doivent être. La construction d'un nouveau centre de transport en commun à Nelson est un exemple de la façon dont notre gouvernement prend des mesures pour rendre le transport collectifs plus accessible, la vie plus abordable et aide; à réduire les émissions de GES dans notre collectivité. »

Brittny Anderson, députée de Nelson-Creston, au nom de l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Nous sommes heureux d'annoncer l'octroi d'un financement conjoint pour un nouvel échangeur de transport en commun dans la ville de Nelson. Ce projet permettra d'améliorer l'accessibilité et les liaisons pour les résidents et les visiteurs, ainsi que d'améliorer l'accès au coeur de notre ville. Le nouvel échangeur témoigne de notre engagement à bâtir une collectivité mieux reliée. Il soutiendra le renforcement de notre réseau de transport en commun et permettra des connexions harmonieuses avec notre réseau de transport régional. En investissant dans les options de transport en commun, nous contribuons activement à la réalisation des objectifs de notre plan d'action pour le climat, NelsonNext, et nous pouvons offrir un environnement plus propre et plus sain pour tous. »

Janice Morrison, mairesse de la Ville de Nelson

« BC Transit est déterminé à fournir un service de transport en commun fiable, et je suis heureuse de travailler avec nos partenaires gouvernementaux pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du service de transport en commun à Nelson, ainsi que pour améliorer l'expérience des usagers. De cette façon, nous incitons tout le monde à choisir le transport en commun plutôt que la voiture, ce qui est avantageux pour la collectivité et l'environnement. »

Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 858 266 $ dans ce projet, le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 988 8286 $ et la Ville de Nelson fournit 578 207 $.

fournit 578 207 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Ce volet appuie la construction, l'agrandissement et l'amélioration des réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 42 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été approuvés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 1,8 milliard de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 2,75 milliards de dollars.

Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures de transport en commun

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/pti-itc-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

30 mai 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :