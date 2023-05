Capital d'investissement en sciences de la vie - Québec investit 20 M$ dans le Fonds Medtech Ventures





MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - Pour appuyer le développement de technologies médicales, le gouvernement du Québec investit 20 millions de dollars dans le nouveau Fonds Medtech Ventures I, S.E.C. (FMV), dont la capitalisation minimale est de 41,5 millions de dollars. La contribution financière sera accordée par l'entremise du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement. Le FMV sera constitué par Sectoral Asset Management (Sectoral), une firme de capital d'investissement spécialisée en sciences de la vie. Le Fonds de solidarité FTQ y investira, pour sa part, 7,5 millions de dollars. D'autres partenaires privés investiront également dans cette nouvelle initiative.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui lors du congrès annuel de Sectoral.

Le FMV réalisera des investissements dans des entreprises du secteur des technologies médicales ayant un fort potentiel de croissance. Sa stratégie : cibler principalement des entreprises des différents domaines de la médecine qui en sont à leur premier tour de financement majeur.

Citations :

« En investissant dans le Fonds Medtech Ventures, notre gouvernement s'assure de financer les entreprises québécoises à fort potentiel de croissance dans le secteur des sciences de la vie. Avec ce fonds, on mise sur l'engagement de partenaires privés afin d'attirer des investisseurs étrangers pour appuyer ce secteur stratégique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre équipe est fière de soutenir la création de ce fonds d'investissement consacré aux technologies médicales. Aux côtés de partenaires d'expérience, nous jouons parfaitement notre rôle en comblant les carences dans la chaîne des capitaux, en particulier dans des domaines stratégiques qui favorisent le développement d'une économie forte et le rayonnement du savoir-faire québécois. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Malgré plusieurs projets de technologies médicales en développement au Québec, il y a peu d'investisseurs actifs dans ce domaine, particulièrement sur le plan de la Série A. Nous sommes donc heureux de nous associer au gouvernement du Québec pour annoncer cette nouvelle initiative, fort attendue par les entrepreneurs du secteur. Nous sommes également fiers de pouvoir compter sur l'expertise de Sectoral grâce à son équipe spécialisée en technologies médicales basée à Montréal. »

Geneviève Guertin, vice-présidente, Placements privés et investissements d'impact, Sciences de la vie, au Fonds de solidarité FTQ

« Sectoral est fier de s'associer au gouvernement du Québec et au Fonds de solidarité FTQ pour appuyer le développement des entreprises du secteur des technologies médicales et ainsi leur permettre de rayonner mondialement. Le haut niveau d'innovation au Québec en la matière représente une occasion d'investissement unique pour le Fonds Medtech Ventures. »

Marc-André Marcotte, associé chez Sectoral Asset Management

Faits saillants :

Le FVM favorisera le développement et la croissance de sociétés québécoises en répondant à plusieurs besoins sectoriels et financiers dans le marché québécois. La taille des investissements totaux prévue par entreprise variera de 6 à 13 millions de dollars. Un minimum de 27,5 millions de dollars devra être investi dans des entreprises québécoises.

Sectoral, dont le siège social est situé à Montréal depuis vingt-trois ans, possède une feuille de route éprouvée dans le secteur des technologies médicales et dispose d'un vaste réseau de partenaires qui lui permet d'identifier les occasions d'investissement à fort potentiel et de les soutenir.

Le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ collaborent dans plusieurs initiatives d'investissement, notamment dans le secteur des sciences de la vie. L'investissement dans le Fonds Medtech Ventures s'inscrit dans la poursuite de cette collaboration.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

30 mai 2023 à 11:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :