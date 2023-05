Journée mondiale du vapotage - LES GROUPES DE CONSOMMATEURS SONNENT L'ALARME SUR LES CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES DES PROVINCES, QUI COMME LE QUÉBEC, ENVISAGENT DES SOLUTIONS AGRESSIVES CONTRE LE VAPOTAGE





MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale du vapotage, Rights4Vapers et la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) préviennent que le prochain champ de bataille pour les Canadiens qui vapotent sera avec les provinces qui cèdent aux appels émotionnels des groupes anti-vapotage et qui rejettent le vapotage comme un outil de réduction des méfaits du tabac qui peut sauver des vies.

« Nous constatons que les provinces mettent en oeuvre ou proposent de nouvelles réglementations plus restrictives en matière de vapotage », a déclaré Maria Papaioannoy, porte-parole de Rights4Vapers, le plus grand mouvement canadien de défense des droits des vapoteurs. « C'est un véritable retour en arrière. Nous devrions collaborer avec les autorités de santé publique pour équilibrer les réglementations qui permettent aux adultes d'accéder aux produits de vapotage pour les aider à arrêter de fumer, tout en appliquant les restrictions sur l'accès des jeunes. Il suffit de regarder l'Angleterre pour voir comment cela pourrait être fait. Le gouvernement a même distribué des kits de vapotage aux fumeurs désireux d'arrêter de fumer».

Chaque année, plus de 48 000 Canadiens meurent de maladies liées au tabagisme. Si les fumeurs canadiens comprenaient que le vapotage est moins nocif que le tabagisme et qu'il s'agit d'un moyen éprouvé pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, des vies seraient sauvées. Au lieu de cela, les fumeurs et les vapoteurs canadiens sont confrontés à des réglementations de plus en plus drastiques, allant du plafonnement du taux de nicotine à l'interdiction des saveurs, en passant par l'augmentation des taxes.

« Le Québec est présentement au coeur de cette bataille », a déclaré Valérie Gallant, porte-parole la CDVQ. « Le ministre de la Santé a proposé d'interdire la vente de toutes les saveurs des produits de vapotage, à l'exception de celle du tabac. Je peux vous dire que les vapoteurs se tourneront vers le marché noir pour se procurer les produits qui leur ont sauvé la vie. Le problème avec les produits vendus via les canaux illégaux est qu'ils ne sont pas réglementés et que leur utilisation n'est pas sûre pour les consommateurs. Cela mettra inutilement des vies en danger ».

Il est prouvé que le vapotage est une alternative moins nocive au tabagisme. Les autorités de santé publique du monde entier ont clairement indiqué que le vapotage peut être un outil efficace pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, mais seulement si les cadres réglementaires et sociétaux adéquats sont en place.

Les produits de vapotage représentent le meilleur espoir pour des centaines de milliers de fumeurs Canadiens qui cherchent une alternative à la cigarette. Au début de l'année, la Public Health England a publié sa dernière analyse des études sur le vapotage. Elle a constaté que « la meilleure chose qu'un fumeur puisse faire est d'arrêter complètement de fumer et les preuves montrent que le vapotage est l'une des aides à l'arrêt les plus efficaces disponibles, aidant environ 50 000 fumeurs à arrêter de fumer chaque année ».

