Rapport statistiques de KingCasinoBonus : de plus en plus de joueurs britanniques choisissent Boku dans les casinos en ligne

LONDRES, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Plus de dix ans après son lancement, Boku reste l'une des principales méthodes de paiement dans les casinos britanniques en ligne. Les experts de KingCasinoBonus.uk ont réalisé une analyse approfondie de l'utilisation de Boku sur les plateformes de jeux en ligne en 2022. Voici leurs conclusions :

10 % des utilisateurs de KingCasinoBonus réclament des bonus de casino Boku

Type d'action Pourcentage d'utilisateurs Abonnement aux casinos Boku 7 % Réclamation de bonus de casinos Boku 10 %

Les données mentionnées ci-dessus ont été extraites de l'audit interne réalisé par KingCasinoBonus pendant les mois de janvier à décembre 2022.

Les données tirées des statistiques de KingCasinoBonus montrent que, parmi leurs utilisateurs, 7 % des joueurs en ligne choisissent de s'inscrire dans des casinos qui leur permettent d'effectuer des dépôts à l'aide de Boku. Par comparaison, 10 % de leurs utilisateurs finissent par réclamer des bonus auprès des casinos Boku.

Ces chiffres ont été collectés de janvier à décembre 2022, car les casinos Boku ont affiché une tendance à la hausse du nombre de nouveaux utilisateurs.

Propos de Ionut Catalin Marin, PDG de KingCasinoBonus

Ionut Catalin Marin a noté que les casinos Boku sont de plus en plus populaires : « D'après nos indicateurs de consommation internes, nous avons constaté que les casinos Boku ont le vent en poupe et nous nous attendons à ce que cette tendance à la hausse se poursuive au cours des deux prochaines années. À moins que la United Kingdom's Gambling Commission (UKGC) ne modifie ses directives, nous nous attendons à ce que cette tendance s'accentue et nous la suivrons de près »

Les avantages des casinos Boku : Pourquoi les joueurs britanniques préfèrent-ils cette méthode de paiement ?

Boku est une application mobile de paiement par téléphone qui permet aux utilisateurs de payer par crédit sans utiliser leur compte bancaire ou leur carte de crédit. Outre cette raison principale, il y a d'autres avantages à utiliser Boku pour jouer dans les casinos en ligne :

Dépôt rapide ;

Transactions anonymes - les utilisateurs n'ont pas besoin de fournir d'informations bancaires ;

Idéal pour ceux qui ont besoin de mieux gérer leurs fonds ;

Utilisation gratuite ; pas de frais supplémentaires par transaction.

Boku ne permet que des dépôts : Les joueurs ne peuvent pas retirer leurs gains

Un élément crucial à prendre en compte lors du choix des casinos Boku est le fait que vous ne pouvez effectuer que des dépôts. Les joueurs doivent opter pour une autre méthode de paiement pour retirer leurs gains. Toutefois, cet inconvénient ne dissuade pas les joueurs britanniques.

Le marché mondial des portefeuilles électroniques devrait atteindre plus de 4 milliards de dollars d'ici 2026

Comme l'a déclaré Jon Prideaux, PDG de Boku, en 2022, chaque année, Boku a enregistré une croissance de 22 % de son chiffre d'affaires, et il espère que les transactions en crypto-monnaie ne ralentiront pas cette tendance à la hausse. Il prévoit que d'ici 2025, plus de la moitié de la population mondiale commencera à utiliser une forme de portefeuille électronique.

Boku peut être utilisé pour plusieurs types de transactions

Boku ne se limite pas aux paiements dans les casinos en ligne. Ce portefeuille électronique étant disponible dans plus de 60 pays, dont les États-Unis, Boku peut être utilisé à des fins variées. Des achats en ligne au paiement de factures, Boku est une application polyvalente.

Parmi ses clients, Boku compte de grandes entreprises telles que Google, Apple, Facebook, Sony et Spotify.

