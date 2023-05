La SCHL publie ses résultats du premier trimestre de 2023





OTTAWA, ON, le 30 mai 2023 /CNW/ - Une baisse des ventes de logements attribuable à des facteurs économiques défavorables a eu une incidence sur les résultats financiers de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) au premier trimestre. Ces facteurs comprennent notamment les taux d'intérêt élevés et l'endettement élevé des ménages. Le Rapport financier trimestriel du premier trimestre de 2023 publié aujourd'hui présente ces résultats.

La hausse des prix des habitations, l'augmentation des coûts d'emprunt, l'inflation et les niveaux élevés d'endettement des ménages ont réduit l'abordabilité de l'accession à la propriété. Par conséquent, le volume d'assurance pour logements de propriétaires-occupants souscrite à l'unité a diminué. Cette baisse concorde avec celle des ventes MLS® par rapport au même trimestre en 2022. La pénurie de main-d'oeuvre et les coûts élevés de construction et de financement limitent la construction résidentielle. Cette situation aggrave la pénurie actuelle de logements, notamment à Toronto et à Vancouver. De plus, elle contribue au maintien des prix élevés des habitations.

Nous avons observé une augmentation de notre volume d'assurance pour immeubles collectifs par rapport au premier trimestre de 2022. Cette hausse est en grande partie attribuable à APH Select, un produit novateur d'assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs. Celui-ci encourage la préservation et la création de logements locatifs. Pour ce faire, APH Select offre une assurance à faible coût aux fournisseurs de logements qui répondent aux critères d'abordabilité, d'accessibilité et de compatibilité climatique.

« Nous observons l'incidence de la conjoncture économique sur nos résultats, notamment une baisse de l'accession à la propriété en raison des coûts d'emprunt élevés. Nous demeurons en bonne position pour résister à la poursuite de la volatilité économique et continuer de maintenir la stabilité du système financier. Pour y arriver, nous venons en aide aux membres de la population canadienne qui éprouvent des besoins en matière de logement par l'entremise de nos programmes. Nous continuerons de surveiller les répercussions de l'évolution du marché sur nos activités. »

- Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, Services d'entreprise

Autres faits saillants pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2023 :

Le résultat net au premier trimestre s'est établi à 331 millions de dollars, en baisse par rapport à celui enregistré au premier trimestre de 2022* (345 millions de dollars). Cette situation s'explique principalement par la baisse des résultats liés à l'administration de l'assurance. Celle-ci a été partiellement contrebalancée par la hausse des produits d'intérêts nets et des produits de placements attribuable aux taux d'intérêt élevés.

Nous avons déclaré 395 millions de dollars en dividendes à notre actionnaire, le gouvernement du Canada , lors du premier trimestre de 2023. Ces dividendes ont été versés en avril 2023.

, lors du premier trimestre de 2023. Ces dividendes ont été versés en avril 2023. Le taux national de prêts hypothécaires en souffrance a légèrement augmenté. Il s'établit à 0,28 %, comparativement à 0,27 % au même trimestre l'an dernier.

Le volume d'assurance pour logements de propriétaires-occupants souscrite à l'unité était de 7 090 au premier trimestre, comparativement à 12 438 au premier trimestre de 2022.

Les ventes MLS® ont baissé de 38 % ce trimestre par rapport au même trimestre de 2022.

Le volume d'unités d'assurance pour immeubles collectifs était de 44 568 au premier trimestre de cette année, comparativement à 41 789 au premier trimestre de 2022.

Les fluctuations des taux d'intérêt ont continué d'entraîner de la volatilité dans nos placements et nos régimes à prestations déterminées au premier trimestre de 2023.

Le 1er janvier 2023, nous avons adopté pour la première fois la norme internationale d'information financière 17 (IFRS 17), Contrats d'assurance, émise par l'International Accounting Standards Board. Nous avons appliqué unités rétrospectivement l'IFRS 17 et nous avons retraité les résultats comparatifs de 2022. Cette situation a eu une incidence importante sur nos résultats financiers, comme nous l'avons mentionné dans le Rapport financier trimestriel.

* Les résultats de 2022 ont été retraités pour tenir compte de l'incidence de l'IFRS 17.

Faits saillants du premier trimestre Trois mois clos le 31 mars 2023

Résultat net (M$)? 331

Financement public (M$)? 2 136

Nouveaux titres cautionnés (G$)?? 43

Volumes de prêts assurés (logements) : assurance pour logements de propriétaires-occupants souscrite à l'unité 7 090

Volumes de prêts assurés (logements) : assurance de portefeuille 3 663

Volumes de prêts assurés (logements) : assurance pour immeubles collectifs résidentiels 44 568

Gestion du capital? Au 31 mars 2023

Total du capital des activités d'assurance prêt hypothécaire (G$)? 9,9

Assurance prêt hypothécaire : capital disponible sur le capital minimal requis (%)? 176

Total du capital disponible des activités de financement hypothécaire (G$)? 1,4

Capital économique disponible sur le capital requis (financement hypothécaire) (%)? 114

Contrats d'assurance en vigueur (G$) 400

Cautionnements en vigueur (G$) 481

Prêts hypothécaires résidentiels qui sont assurés par la SCHL au Canada (%) 19,2

Taux national de prêts hypothécaires en souffrance (%) 0,28





Le Rapport financier trimestriel complet est disponible en ligne .

Nous continuons à mettre en oeuvre la Stratégie nationale sur le logement (SNL), une initiative prévoyant des investissements de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans. Elle vise à permettre à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. La SNL couvre l'ensemble du continuum du logement : des maisons d'hébergement et des logements de transition aux logements communautaires et abordables, en passant par les logements locatifs et les logements pour propriétaires-occupants. Nous présentons aussi en ligne des rapports trimestriels sur les progrès réalisés dans le cadre de la SNL.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier en venant en aide aux Canadiens dans le besoin et en fournissant des résultats de recherches et des conseils à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

