Le président-directeur général de Bioenterprise Canada reçoit un Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations





Le président-directeur général de longue date de Bioenterprise Canada, Dave Smardon, est le lauréat du Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations 2023 de Life Sciences Ontario (LSO). M. Smardon a été récompensé lors de cérémonie annuelle de célébration des réussites de LSO, qui s'est tenue le 17 mai.

Sous la direction de M. Smardon, Bioenterprise Canada progresse depuis plus de 20 ans dans le paysage en évolution des technologies agricoles et agroalimentaires du Canada et a un impact profond aux échelons local et international en soutenant des innovations transformatrices de porteuses de croissance. Notamment, Bioenterprise a aidé plus de 2 500 entreprises agtech innovantes, soutenu le lancement de plus de 2 000 technologies et généré plus d'un demi-milliard de dollars de retombées économiques au cours des deux dernières décennies.

« Dave est un collaborateur, un esprit positif et un leader créatif qui travaille d'arrache-pied pour concrétiser sa vision d'une approche nationale de l'innovation agrotechnologique », déclare Colin Farnum, président du Conseil d'administration de Bioenterprise Canada. « Il est très doué pour tisser des liens et il est connu pour la passion et le dévouement dont il fait preuve dans son travail. Ce prix salue les efforts qu'il déploie depuis des décennies en faveur du milieu des sciences de la vie et témoigne de l'engagement qu'il a pris dans ce domaine. »

Diplômé de l'Université de Toronto, M. Smardon a fait ses premières armes à Apple Computer et à Texas Instruments. Il a ensuite démarré avec succès deux jeunes entreprises et a été investisseur providentiel. Il demeure un fervent défenseur de la création et du développement du secteur du capital-risque au Canada et joue le rôle de conseiller auprès du gouvernement, de bureaux de gestion de patrimoine et de sociétés de placement.

En 2004, M. Smardon s'est joint à Bioenterprise, le Réseau foodtech et agtech du Canada, à titre de président-directeur général, soit un an après que l'organisme a été fondé pour commercialiser la recherche agricole et agroalimentaire menée à l'Université de Guelph.

S'il connaissait peu le secteur agricole à cette époque, il a appris rapidement, et sa solide expérience dans les domaines de la finance, de l'investissement et du travail avec les entreprises a contribué au rayonnement de Bioenterprise, d'abord en Ontario, puis à l'échelle nationale.

En 2020, Bioenterprise a changé son image de marque en devenant le Réseau foodtech et agtech du Canada, et depuis, l'organisme a constitué un réseau national composé de plus de 350 membres, partenaires et commanditaires qui concrétisent la vision de M. Smardon de ce que devrait être un écosystème d'innovation unifié pour le secteur agroalimentaire canadien.

« Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui contribuent à faire évoluer Bioenterprise et qui appuient nos efforts visant à soutenir l'innovation et les entrepreneurs dans le secteur agricole et agroalimentaire canadien, déclare M. Smardon. Cette année, Bioenterprise célèbre ses 20 ans d'existence, et je suis à la fois fier de ce que cette organisation a accompli et enthousiaste devant les possibilités qui attendent cette industrie. »

Au sujet de Bioenterprise Canada

Bioenterprise est le Réseau foodtech et agtech du Canada. À titre d'accélérateur national dédié à la commercialisation des technologies agricoles, Bioenterprise met à profit ses 20 ans d'expérience au service de l'industrie et son réseau international d'experts, de mentors, de bailleurs de fonds, de chercheurs et de partenaires de l'industrie pour aider les petites et moyennes entreprises agroalimentaires à connecter, à innover et à grandir

30 mai 2023 à 10:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :