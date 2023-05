AlayaCare remporte le prix « Projet/service en IA de l'année » lors des Rencontres IA à C2 Montréal 2023





L'événement « Rencontres IA », parrainé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Scale AI et le Conseil de l'innovation du Québec, a récompensé les entreprises locales qui font rayonner l'IA et qui innovent et offrent des services pour le bien de la société et l'amélioration de ses résultats.

MONTREAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - AlayaCare, une plateforme logicielle de bout en bout, a remporté, la semaine dernière, le prix Projet/service en IA de l'année, lors de C2 Montréal, un événement annuel qui unit commerce et créativité pour aider les dirigeants à imaginer l'avenir des affaires. Plus de 400 acteurs de l'écosystème québécois de l'IA se sont réunis pour souligner l'importance d'une surveillance éthique et responsable de l'IA et pour reconnaître l'ingéniosité, le talent et l'excellence en matière d'IA dont font preuve AlayaCare et d'autres innovateurs de l'IA montréalais afin de résoudre les grands défis de demain.

AlayaCare a remporté le prix Projet/service en IA de l'année grâce à son ambition avant-gardiste de créer une plateforme qui tire parti de l'IA et d'algorithmes de pointe pour remplacer les logiciels désuets et supprimer les tâches répétitives courantes dans les institutions et entreprises de soins à domicile actuelles. En optimisant l'ensemble du continuum de soins destiné aux entreprises publiques, communautaires et privées, AlayaCare permet aux soignants de réduire la paperasse et les tâches répétitives et de se consacrer plutôt à la prestation de soins.

AlayaLabs, basée dans les bureaux d'AlayaCare à Montréal, rassemble les meilleurs scientifiques de données et spécialistes de l'IA dans le but d'explorer et de concevoir la technologie la plus innovante et la plus optimisée possible pour le secteur des soins à domicile. La demande de soins à domicile explose avec le passage à la retraite des baby boomers, parallèlement à la pénurie de main-d'oeuvre dans les hôpitaux et les services d'urgence. AlayaCare s'engage à aider toutes les entreprises de soins à domicile à moderniser leurs activités de bout en bout pour que les évaluations, l'accueil, l'analyse des données, la planification et l'optimisation des visites et des itinéraires se fassent au moyen d'un système automatisé convivial.

« L'équipe d'AlayaLabs est composée de scientifiques de données, de développeurs et d'experts en optimisation parmi les plus talentueux au monde. Chaque jour, la culture, l'innovation et la créativité de notre équipe m'inspirent, tandis que nous modernisons la gestion des soins à domicile en utilisant de meilleures technologies pour obtenir de meilleurs résultats », a déclaré Naomi Goldapple, vice-présidente principale des données et de l'intelligence et directrice générale d'AlayaLabs.

Pour en apprendre davantage sur la plateforme AlayaCare Cloud ou demander une démonstration, visitez le : https://alayacare.com/fr-ca/.

À propos d'AlayaCare

AlayaCare est une plateforme logicielle de bout en bout destinée aux entreprises de soins à domicile et communautaires publiques, privées, et sans but lucratif, qui gère l'ensemble du cycle de vie des clients, notamment l'évaluation des besoins, les plans de soins, la planification, l'optimisation des visites et des itinéraires, ainsi que la vérification des visites. Établie en 2014 et comptant plus de 680 employés, AlayaCare combine des solutions traditionnelles de gestion des soins à domicile et virtuels qui permettent aux prestataires de soins de réduire les coûts associés aux soins et d'obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. Pour plus d'informations visitez le site alayacare.com/fr-ca/

30 mai 2023 à 10:30

