Un phare sur le fleuve - Une oeuvre d'art de 21 étages dans le projet MaryRobert Condominiums

MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - - Groupe Devimco est fier de présenter l'oeuvre d'art de 21 étages réalisée par l'artiste René Derouin dans son projet mixte MaryRobert Condominiums, situé dans Griffintown, à l'angle des rues Peel et Wellington. L'intégration d'une oeuvre de cette envergure au sein d'un projet immobilier est une première au Québec.

La réalisation de l'oeuvre Un phare sur le fleuve est le fruit d'un long parcours de trois ans et demi, de la réalisation du dessin, au développement du concept et à l'application des 2 350 modules en verre de 4 pieds sur 4 pieds sur l'ensemble des façades de balcons de l'immeuble. Parfois abstraits, les modules proposent divers éléments d'art visuel qui, lorsqu'on les regarde avec une vue d'ensemble, forment un paysage narratif rappelant le rapport au fleuve de son créateur René Derouin. Soulignant l'entrée dans la ville de Montréal, l'oeuvre illustre la richesse et la diversité de la métropole dans toute sa splendeur.

Rappelons que Groupe Devimco avait lancé, en mars 2018, un concours sur invitation auprès d'artistes québécois de renom pour l'élaboration d'une proposition artistique qui s'intégrerait aux quatre faces des deux tours de son projet signature. C'est l'artiste René Derouin qui avait été retenu pour réaliser cette oeuvre emblématique.

Au fil d'une carrière prolifique s'étalant sur plus de cinq décennies, l'artiste multidisciplinaire René Derouin s'est forgé une renommée internationale. Ses oeuvres ont été exposées dans plusieurs musées au Québec, au Canada, aux États-Unis, au Venezuela, en Australie et au Japon. Il a reçu plusieurs honneurs, dont le Prix Paul-Émile-Borduas, l'Ordre des arts et des lettres du Québec, l'Ordre du Canada, l'Ordre national du Québec, l'Ordre de l'Aigle aztèque, en plus d'avoir été nommé Artiste pour la paix.

« Nous croyons fermement que le développement immobilier et architectural vient avec une responsabilité sociale énorme. L'oeuvre de René Derouin s'inscrit parfaitement dans le paysage de la métropole et nous sommes particulièrement heureux d'offrir aux citoyens une oeuvre dont ils peuvent être fiers », a déclaré James Goulet, associé du Groupe Devimco.

« La conception de cette oeuvre est devenue pour moi une véritable obsession. Comme créateur, signer une oeuvre de cette ampleur chez soi, cela n'arrive qu'une fois dans une vie. Le territoire nordique est porteur de plusieurs mémoires historiques, Un phare sur le fleuve renvoie à cette richesse et à notre histoire. C'est un privilège pour moi de participer au legs culturel de Montréal et de sa mémoire », a souligné l'artiste René Derouin.

À propos de Groupe Devimco

Groupe Devimco est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en oeuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Groupe Devimco participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Groupe Devimco réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté est représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Groupe Devimco procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier.

Devimco a débuté, en 2020, la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du MAA Club Sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup d'envoi de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au coeur du Quartier des spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2021 par le lancement du chantier d'Auguste & Louis CondominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase de ce projet situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada. En 2022, Groupe Devimco signe également le projet Wellington sur le BassinMC, faisant partie du projet District Griffin, dans le quartier Griffintown.

Enfin, Groupe Devimco réalise la première phase (Sir Charles Condominiums) d'un projet majeur de développement de type TOD dans le secteur du centre-ville de Longueuil et de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke.

