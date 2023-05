Le gouvernement du Canada annonce les titulaires des subventions de l'Initiative de recherche sur la violence fondée sur le genre





L'Initiative de recherche sur la violence fondée sur le genre octroie de nouvelles subventions à six projets pour analyser les causes et la persistance de la violence fondée sur le genre au Canada

OTTAWA, ON, le 30 mai 2023 /CNW/ - La recherche intersectionnelle est la pierre angulaire de la compréhension et de la lutte contre la violence fondée sur le genre. Bien que la violence puisse malheureusement toucher tout le monde, certains segments de la population canadienne, notamment les femmes et les filles autochtones, les femmes vivant dans les collectivités rurales et éloignées, les femmes nouvellement arrivées au Canada, les femmes vivant avec un handicap et les communautés 2ELGBTQI+, sont plus susceptibles de subir la violence fondée sur le genre au cours de leur vie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient la recherche intersectionnelle fondée sur les expériences uniques vécues par les personnes et leurs collectivités afin d'améliorer les méthodes de prévention, l'accès à la justice et les services de soutien aux personnes survivantes.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, ont annoncé un investissement de 3,5 millions de dollars dans six projets sur la violence fondée sur le genre par l'entremise de l'Initiative de recherche sur la violence fondée sur le genre.

Ces partenariats financés par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et Femmes et Égalité des genres Canada s'appuieront sur la collaboration et l'apprentissage mutuel en matière de violence fondée sur le genre au Canada, entre les chercheures et chercheurs universitaires et les organismes communautaires. Parmi les thèmes explorés figurent les abus économiques dans les relations intimes, les parcours des femmes qui ont séjourné dans des centres d'hébergement d'urgence, le rétablissement de l'accès à la justice et la prévention de la violence à l'égard des femmes autochtones.

Ces subventions s'ajoutent à une série de subventions de synthèse des connaissances sur la violence fondée sur le genre que le CRSH a accordées en partenariat avec Femmes et Égalité des genres en février 2023 et dont les résultats seront présentés lors d'un forum sur la mobilisation des connaissances qui aura lieu plus tard cette année. Alors que le Canada continue de bâtir une société plus équitable et plus juste pour toutes et tous, nous devons mettre fin au cycle de la violence fondée sur le genre.

Citations

« Puisque les décisions fondées sur la science se traduisent par des politiques publiques solides, notre gouvernement s'est engagé à soutenir la recherche qui s'appuie sur les expériences vécues et les connaissances existantes pour parvenir à une meilleure compréhension des causes réelles de la violence fondée sur le genre. Grâce à ces recherches, nous pourrons améliorer le soutien et les services offerts aux personnes survivantes, ce qui nous rapprochera un peu plus d'un Canada meilleur et plus sûr pour chaque femme et chaque fille. »

-- François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La violence fondée sur le genre est l'une des violations des droits de la personne les plus répandues, les plus meurtrières et les plus profondément enracinées de notre époque. Soutenir les chercheures et chercheurs universitaires, ainsi que d'autres organismes communautaires et axés sur la recherche, est une priorité pour le gouvernement du Canada. Leur travail est essentiel pour comprendre et déterminer comment la violence fondée sur le genre est vécue par les différentes collectivités et populations, et aidera à fournir des soutiens et des services plus spécifiques aux personnes victimes de violence fondée sur le genre, quel que soit leur lieu de résidence. »

-- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La recherche en sciences humaines est essentielle pour comprendre et combattre les effets négatifs de la violence fondée sur le genre, qui peut avoir un impact dans tous les domaines de la santé et des effets sociaux et économiques qui peuvent s'étendre sur plusieurs générations et conduire à des cycles d'abus dans les familles et parfois des collectivités entières. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec Femmes et Égalité des genres Canada pour faire progresser les connaissances et analyser les causes et la persistance de la violence fondée sur le genre au Canada. »

-- Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines

Faits en bref

L'Initiative de recherche sur la violence fondée sur le genre est une initiative conjointe de Femmes et Égalité des genre Canada et du Conseil de recherches en sciences humaines.

et du recherches en sciences humaines. Les subventions pour la recherche sur la violence fondée sur le genre sont d'une valeur maximale de 700 000 dollars sur quatre ans.

sur quatre ans. Le gouvernement du Canada fait progresser les efforts visant à prévenir la violence fondée sur le genre et à soutenir les victimes et les survivantes et survivants, ainsi que leurs familles. Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, récemment annoncé, est un engagement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à travailler ensemble pour que le Canada soit exempt de violence fondée sur le genre.

fait progresser les efforts visant à prévenir la violence fondée sur le genre et à soutenir les victimes et les survivantes et survivants, ainsi que leurs familles. d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, récemment annoncé, est un engagement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à travailler ensemble pour que le soit exempt de violence fondée sur le genre. Depuis avril 2020, Femmes et Égalité des genre Canada a investi plus de 300 millions de dollars en financement d'urgence lié à la COVID-19 dans plus de 1 420 centres d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle et autres organismes, dont 157 au service des Autochtones. Le budget fédéral 2021 prévoit un investissement important de 601,3 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre la violence fondée sur le genre, dont 30 millions de dollars destinés aux lignes d'écoute téléphonique afin de répondre aux besoins urgents des Canadiennes et des Canadiens et de prévenir l'escalade de la violence fondée sur le genre.

Liens connexes

SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

30 mai 2023 à 10:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :