Le gouvernement du Canada continue de surveiller la COVID-19 dans les eaux usées et d'investir dans cette surveillance

OTTAWA, ON, le 30 mai 2023 /CNW/ - Le 5 mai 2023, l'Organisation mondiale de la Santé a déterminé que la pandémie de COVID-19 ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Néanmoins, le gouvernement du Canada reconnaît que le virus SRAS-CoV-2 circule toujours au Canada et dans le monde.

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continue d'utiliser la science et la recherche novatrices pour orienter l'approche visant à assurer une gestion durable et continue de la COVID-19 au Canada en investissant dans la surveillance des eaux usées partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé que le Réseau canadien de l'eau (RCE) recevra du financement du Programme national de surveillance des eaux usées de l'ASPC pour élaborer un projet pilote de validation de principe dans le but de faire progresser la surveillance des eaux usées au Canada. Dans le cadre de ce projet pilote, le RCE travaillera directement avec des praticiens de la santé publique en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Ontario, ainsi que dans des communautés autochtones, afin d'élaborer du matériel de formation et d'orientation. Par la transposition de la recherche et des données scientifiques les plus récentes et la consolidation de l'expertise, cet investissement aidera les autorités de santé publique, les communautés, les organismes gouvernementaux et les chercheurs à interpréter et à communiquer les données de surveillance de la COVID-19 dans les eaux usées. Nous serons ainsi mieux outillés pour surveiller et atténuer les effets du virus sur la santé et la société.

L'analyse des eaux usées d'une communauté peut aider à déterminer si l'activité de la COVID-19 augmente ou diminue dans la communauté et peut aussi fournir des renseignements sur les variants qui y circulent. Les gens peuvent également utiliser les données sur les tendances des eaux usées pour éclairer leurs décisions concernant les mesures de protection individuelle à prendre lorsqu'ils sortent dans leur communauté.

Services aux Autochtones Canada appuie également ce projet en fournissant une expertise en matière de santé publique et des fonds supplémentaires afin d'améliorer l'interprétation et la communication des données de surveillance de la COVID-19 dans les eaux usées pour les responsables de la santé publique.

Le RCE est un organisme à but non lucratif et un chef de file dans le domaine de la surveillance des eaux usées au Canada, qui est en pleine évolution. L'organisme aide les décideurs du secteur de l'eau à relever des défis complexes et s'efforce de faire progresser, d'accélérer et d'améliorer les décisions en matière de gestion de l'eau au Canada.

Le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI) est un partenaire stratégique du RCE dans la réalisation de ce projet. Le CCNMI a pour mission d'aider les praticiens de la santé publique à trouver, à comprendre et à utiliser la recherche et les données probantes sur les maladies infectieuses.

« La COVID-19 continuant de circuler au Canada et dans le monde entier, les investissements dans les technologies de traitement des eaux usées nous aident à mieux surveiller ses effets. Grâce au travail du RCE, qui facilitera la surveillance des eaux usées au moyen d'importants documents de formation et d'orientation, davantage de communauté et d'autorités seront en mesure de communiquer des données sur les eaux usées afin de contribuer à la santé et à la sécurité des Canadiennes et Canadiens. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec les autorités de santé publique, les communautés, les organismes gouvernementaux, les universitaires et les chercheurs afin d'établir un réseau solide de surveillance des eaux usées. Ce financement renforcera nos collectivités en leur fournissant des ressources supplémentaires les aidant à interpréter les données sur la surveillance des eaux usées et à les communiquer efficacement à la population canadienne. »

L'honorable Bardish Chagger

Député de Waterloo

« L'utilisation de la surveillance des eaux usées pendant la pandémie de COVID-19 a représenté une percée dans la popularisation d'un outil de santé publique efficace pour faire le suivi des renseignements essentiels sur les maladies infectieuses et les communiquer aux Canadiennes et aux Canadiens. Grâce au soutien de l'Agence de la santé publique du Canada, le Réseau canadien de l'eau et le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses aident les praticiens de la santé publique à approfondir leur expertise dans l'application de cette technique rentable et à étendre son utilisation à d'autres maladies infectieuses. »

Nicola Crawhall

Directrice générale

Réseau canadien de l'eau (RCE)

« Le CCNMI est très heureux de faire partie de ce nouveau partenariat avec le Réseau canadien de l'eau. Nous savons que le personnel de la santé publique a hâte d'en apprendre davantage sur la surveillance des eaux usées. Ce partenariat stratégique et notre nouveau programme conjoint offriront temps et espace pour le partage d'informations et de connaissances pouvant être appliquées aux installations, aux municipalités et à des autorités sanitaires plus grandes. »

Dr Yoav Keynan

Directeur scientifique

Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses

Le 5 mai 2023, l'Organisation mondiale de la Santé a annoncé que la pandémie de COVID-19, qui est là pour rester, ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

L'Agence de la santé publique du Canada continue de collaborer avec d'autres ministères fédéraux, les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, les administrations municipales et le milieu universitaire de partout au Canada pour réunir les données sur les eaux usées dans le Tableau de bord sur la surveillance de la COVID-19 dans les eaux usées . Le tableau de bord continuera d'être étendu pour fournir des données supplémentaires à la population canadienne, y compris des données d'autres villes.

continue de collaborer avec d'autres ministères fédéraux, les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, les administrations municipales et le milieu universitaire de partout au pour réunir les données sur les eaux usées dans le . Le tableau de bord continuera d'être étendu pour fournir des données supplémentaires à la population canadienne, y compris des données d'autres villes. Comme l'analyse des eaux usées diffère des tests cliniques servant au diagnostic de cas de COVID-19 active, elle fournit une mesure supplémentaire et indépendante de la transmission communautaire.

Depuis mai 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 28,1 millions de dollars pour la mise en place, l'expansion et l'amélioration du programme pancanadien de surveillance des eaux usées.

s'est engagé à verser 28,1 millions de dollars pour la mise en place, l'expansion et l'amélioration du programme pancanadien de surveillance des eaux usées. Le Réseau canadien de l'eau reçoit environ 300 000 $ sur 15 mois de l'ASPC pour élaborer un projet pilote de validation de principe dans le but de faire progresser la surveillance des eaux usées au Canada .

. Dans le cadre de ce projet, le RCE reçoit des conseils d'un groupe d'experts en surveillance des eaux usées, qui est composé du D r David Patrick (directeur de la recherche au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique), du D r Doug Manuel (professeur à l'École d'épidémiologie et de santé publique de l'Université d' Ottawa ), de Wendy Pons (professeure en santé publique environnementale au Conestoga College) et de Michael Becker (biologiste au Laboratoire national de microbiologie de l'ASPC).

David Patrick (directeur de la recherche au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique), du D Doug Manuel (professeur à l'École d'épidémiologie et de santé publique de l'Université d' ), de (professeure en santé publique environnementale au Conestoga College) et de (biologiste au Laboratoire national de microbiologie de l'ASPC). Les scientifiques de l'ASPC, ainsi que leurs partenaires universitaires canadiens et leurs partenaires provinciaux et territoriaux, sont à l'avant-garde de la surveillance des eaux usées, qui a été de plus en plus utilisée pendant la pandémie de COVID-19. Ces connaissances ont également aidé les scientifiques à étudier la présence d'autres agents pathogènes dans les eaux usées, notamment des organismes résistants aux antimicrobiens, le virus de la mpox (variole simienne) le virus respiratoire syncytial et les virus de la grippe.

Pour en savoir plus sur la manière dont les scientifiques du Laboratoire national de microbiologie du Canada font progresser la science de l'analyse des eaux usées, veuillez lire les pages suivantes : Tirer parti de l'analyse des eaux usées pour la détection d'éclosions de COVID-19 et Analyse communautaire des eaux usées dans des communautés nordiques, éloignées et isolées .

