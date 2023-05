GMS érigé au rang de fournisseur de pare-feu SMS de niveau 1 par ROCCO Research





Global Message Services (GMS), un fournisseur de confiance de services de communications pour les entreprises et les opérateurs mobiles dans le monde entier, a été classé comme un fournisseur de pare-feu SMS de niveau 1 dans l'analyse comparative ROCCO SMS Firewall pour la deuxième année consécutive.

Cette année, GMS arrive en tête du classement des fournisseurs de niveau 1, qui en comporte six, obtenant une note globale de 4,53 sur 5. Il a obtenu des scores élevés dans tout un éventail d'indicateurs clés de performance, notamment la fiabilité, le service client, l'expertise technique, la transparence et la sensibilisation de l'industrie. Il a également obtenu un taux de recommandation net de 93 - le meilleur parmi tous les fournisseurs ayant participé.

Pour l'édition 2023 de ce sondage annuel, ROCCO Research a recueilli les commentaires de 239 opérateurs de réseau mobile dans 136 pays.

Quarante-six pour cent des fournisseurs ayant répondu au sondage ont indiqué avoir observé une augmentation des attaques par SMS. Le sondage a par ailleurs confirmé que, malgré les avancées de l'IA, l'élément humain reste essentiel pour la protection avec pare-feu SMS.

Charles Upchurch, PDG de GMS, a déclaré : « Malgré la sophistication croissante des outils de gestion de pare-feu, l'expertise humaine reste essentielle pour une protection complète avec pare-feu SMS. Avec sa compréhension approfondie des difficultés rencontrées par les opérateurs, notre équipe est capable d'appliquer des perspectives mondiales pour proposer des solutions personnalisées afin d'obtenir des résultats optimaux. Notre arrivée en tête du classement des fournisseurs de niveau 1 dans le sondage de cette année constitue une reconnaissance des efforts que nous déployons pour aller encore plus loin pour nos clients. »

À propos de GMS

Global Message Services (GMS) est le fournisseur de confiance de services de communications pour les entreprises et les opérateurs mobiles dans le monde entier.

La solution CPaaS de GMS permet aux marques d'unifier leurs communications clients multicanal via une API unique et une plateforme en libre-service. En complément de cela, il y a une plateforme de chatbots et CCaaS (centre de contact en tant que service) basée sur l'IA qui permet aux marques de créer une communication engageante, bidirectionnelle et fonctionnant 24h/24 et 7j/7 au niveau de n'importe quel point de contact, améliorant ainsi significativement l'expérience client.

En tant que partenaire de confiance des opérateurs mobiles, GMS améliore leur activité de messagerie et protège leurs revenus en optimisant l'échange de trafic A2P, P2P et P2A, tout en empêchant les arnaques par SMS et via des appels vocaux.

Créé en 2006, GMS est le leader et l'ambassadeur du secteur pour une messagerie sécurisée, légitime et transparente. La société a son siège social à Baar, en Suisse, et dispose de bureaux régionaux à travers le monde.

