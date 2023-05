Tournée régionale de la FPPC-CSQ - La FPPC-CSQ fait le point sur les négociations sectorielles du personnel professionnel des cégeps et l'état des conditions de travail dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean





CHICOUTIMI, QC, le 30 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion d'une tournée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Éric Cyr, président de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), accompagné de Romain Théberge, président du Syndicat du personnel professionnel du Cégep de Saint-Félicien, de Frédérike Dufour, présidente du Syndicat du personnel professionnel du Collège d'Alma, et de Sandra Brassard, présidente du Syndicat du personnel professionnel du Cégep de Chicoutimi, fait le point sur les négociations sectorielles du personnel professionnel des cégeps et sur l'état des conditions de travail dans la région. « À l'heure actuelle, les offres qui sont sur la table sont nettement insuffisantes pour attirer et retenir du personnel professionnel; des améliorations de nos conditions de travail sont nécessaires afin d'assurer à court terme la qualité et la disponibilité des services professionnels dans nos cégeps », a déclaré M. Cyr.

Les trois cégeps de la région représentés par la FPPC-CSQ (Alma, Chicoutimi et Saint-Félicien) souffrent d'un roulement de personnel important. « Au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme ailleurs au Québec, le réseau collégial peine à embaucher du personnel qualifié. Dans la région, il est difficile d'attirer et de retenir des psychologues, des personnes conseillères pédagogiques, des personnes conseillères d'orientation, des personnes travailleuses sociales, entre autres », se désole le président. « Nos membres doivent composer avec des taux de roulement qui entraînent de fréquentes pertes d'expertise, ce qui engendre une surcharge supplémentaire. Nos vis-à-vis patronaux doivent proposer des solutions durables pour améliorer l'attraction-rétention de la main-d'oeuvre professionnelle, qui est au coeur de la réussite des étudiantes et des étudiants. »

Romain Théberge, président du Syndicat du personnel professionnel du Cégep de Saint-Félicien, indique qu'« il est plus que jamais important de préserver l'accessibilité aux études collégiales partout sur le territoire. Les services offerts par le personnel professionnel, notamment par les psychologues, les travailleuses sociales et nos autres collègues professionnels, sont primordiaux dans notre secteur. Pour donner un exemple, au Cégep de Saint-Félicien, un étudiant sur trois bénéficie des services adaptés et des services psychosociaux. Il y a donc nécessité de pouvoir compter sur l'expertise professionnelle afin de répondre à cette demande grandissante ».

Frédérike Dufour, présidente du Syndicat du personnel professionnel du Collège d'Alma, mentionne que « les collèges de la région perdent leur pouvoir d'attirer et de retenir du personnel professionnel, et cela aura un impact sur la qualité des programmes et des services rendus. Par exemple, il est facile pour un chasseur de têtes de recruter du personnel professionnel de nos institutions en lui offrant des conditions de travail bien meilleures que celles offertes dans les cégeps ».

Sandra Brassard, présidente du Syndicat du personnel professionnel du Cégep de Chicoutimi, affirme que « le taux de roulement du personnel professionnel augmente, les processus de sélection se multiplient afin de remplacer les personnes qui quittent notre institution pour des employeurs offrant de meilleures conditions de travail. Il faut que les cégeps de la région puissent redevenir des employeurs attractifs ».

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente les trois quarts du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit environ 2 000 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

