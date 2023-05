Présentation de la montre intelligente Xe1 de Mentech : découvrez la nouvelle génération de technologie portable sur Indiegogo





DONGGUAN, Chine, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Mentech, une marque pionnière dans la technologie des dispositifs portables de plein air, s'apprête à lancer la montre intelligente Xe1 sur Indiegogo https://www.indiegogo.com/projects/mentech-xe1-smartwatch-for-adventurers-athletes/reft/30805923/cision. Conçue pour les amateurs d'activités de plein air et les athlètes, cette montre intelligente de pointe offre des données en temps réel sur les conditions environnementales, un suivi complet des exercices et des conseils sportifs personnalisés. Les randonneurs, les nageurs, les rameurs et autres athlètes de plein air ont désormais le compagnon idéal, car la montre intelligente Xe1 associe des fonctions avancées à un prix abordable et à des incitations exclusives pour les premiers inscrits.

La montre intelligente Xe1 révolutionne l'exploration en plein air grâce à son système avancé de positionnement à quatre points, offrant un suivi de la position en temps réel et une analyse de la trajectoire. En s'appuyant sur les technologies GPS, Glonass, Galileo et Beidou, cette montre intelligente garantit des données de localisation précises, ce qui permet aux randonneurs de s'aventurer en toute confiance sur de nouveaux sentiers sans craindre de se perdre. De plus, la Xe1 intègre l'interface de données météorologiques d'IBM, ce qui permet aux utilisateurs d'anticiper les conditions météorologiques défavorables, comme le brouillard ou les tempêtes, qui pourraient avoir un impact sur leurs activités de plein air.

Dotée d'un capteur d'accélération de la gravité à 9 axes, la montre intelligente Xe1 mesure les mouvements 3D en temps réel. Le suivi des pas sur divers terrains, tels que les randonnées en montée, les chemins parsemés de rochers et les sentiers accidentés, se fait en toute transparence et garantit un comptage précis des pas. La montre intelligente calcule des paramètres d'exercice essentiels tels que l'altitude, la distance de montée cumulée, la pente en temps réel et la distance de descente cumulée, ce qui permet aux randonneurs et aux alpinistes d'évaluer précisément leurs activités physiques. En outre, la montre utilise un capteur optique de fréquence cardiaque par photopléthysmographie (PPG) pour la détection, ce qui permet une surveillance approfondie de la santé en suivant la fréquence cardiaque et les niveaux d'oxygène dans le sang tout au long de la journée. Grâce à ces informations, les athlètes peuvent obtenir des informations précieuses sur les effets de leurs séances d'entraînement sur leur corps.

La montre intelligente Xe1 est également conçue pour les amateurs de sports de plein air et les personnes désireuses d'améliorer leurs capacités athlétiques, en offrant un éventail de fonctions qui améliorent la précision des mouvements et le suivi athlétique. Équipée de 20 guides sportifs professionnels accessibles via l'interface de la montre, les nageurs, les grimpeurs, les surfeurs, les coureurs, les kayakistes, les skieurs et autres athlètes de plein air peuvent analyser en profondeur leurs mouvements et affiner leur technique. De plus, avec une étanchéité de 5ATM, la montre s'avère être un compagnon inestimable pour les amateurs de sports nautiques qui souhaitent suivre leurs données biométriques.

Avec le lancement du produit, de nombreux influenceurs ont également partagé leurs impressions sur le produit en ligne. La montre intelligente Xe1 est disponible au prix de départ de 99 $ US, avec des incitations pour les premiers inscrits et des récompenses pour les 100e, 500e, 800e, 1 000e et 1 500e donateurs. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.indiegogo.com/projects/mentech-xe1-smartwatch-for-adventurers-athletes/reft/30805923/cision.

