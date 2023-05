Les 8 Trust Indicators® du Trust Project remportent un prix aux prestigieux WAN-IFRA Digital Media Americas Awards de 2023





The Trust Project remporte le prix de la meilleure initiative de crédibilité pour le journalisme local dans la région des Amériques

PACIFICA, Californie, 30 mai 2023 /CNW/ - The Trust Project, le réseau mondial sans but lucratif et non partisan d'agences de presse qui s'emploie à affirmer et à renforcer l'engagement du journalisme envers la transparence, l'exactitude et l'inclusion, a reçu le prix de la meilleure initiative de crédibilité pour le journalisme local dans la région des Amériques aux Digital Media Americas Awards lors de la conférence latino-américaine de la World Association of News Publishers (WAN-IFRA, Association mondiale des journaux) qui s'est tenue à Mérida, au Yucatán, au Mexique, plus tôt ce mois-ci.

Les indicateurs de confiance ( Trust Indicators® ) du Trust Project ont été présentés avec des études de cas réalisées par trois membres du Trust Project : A Gazeta du Brésil, Francopresse du Canada et The Examiner News, basé dans le comté de Westchester, dans l'État de New York. Les Trust Indicators® constituent une « référence » en matière de transparence journalistique : ils montrent les personnes et les choses qui se cachent derrière un reportage.

« Ce prix reconnaît que le journalisme fondé sur l'intégrité se distingue des autres sources d'informations. Nos efforts constituent un rempart contre la vague de désinformation qui sème la peur et la division dans le monde entier », a déclaré Sally Lehrman, directrice générale du Trust Project.

A Gazeta a constaté que la confiance est devenue une très bonne raison pour laquelle ses lecteurs apprécient sa marque. Le média d'information a attribué la hausse de 40 % de ses revenus publicitaires en 2022 au renforcement de sa transparence et de sa crédibilité, en se fondant sur les 8 Trust Indicators®.

Francopresse a fait savoir que depuis qu'elle a obtenu la Trust Mark (marque de confiance) du Trust Project, elle a constaté un intérêt considérable de la part des annonceurs et des investisseurs, ainsi que davantage de clics d'ouverture pour son bulletin d'information.

The Examiner News a rapporté que son association avec le Trust Project l'a aidé à dissiper la confusion du public au sujet de ce qui est et n'est pas des nouvelles honnêtes, et s'est traduite par une augmentation du lectorat.

Outre le prix remporté par le Trust Project, les partenaires du Trust Project Agencia Lupa (Brésil), La Nacion (Argentine) et The Washington Post ont également remporté des prix.

« Ici, à la WAN-IFRA, nous félicitons tous les lauréats des Americas Digital Media Awards de 2023. La nomination du Trust Project a montré que le Trust Project et ses partenaires sont vraiment engagés envers la confiance et la transparence dans les nouvelles, et ont démontré que ces qualités sont des facteurs importants dans l'établissement de relations plus solides avec leurs lectorats. Nous devons encourager la région à promouvoir davantage de projets qui apportent crédibilité et confiance », a déclaré Daniela Bermudez, directrice numérique pour Iberoamérica, WAN-IFRA.

À propos de la WAN-IFRA

La WAN-IFRA est l'association mondiale des journaux (World Association of News Publishers). Sa mission est de protéger le droit des journalistes et des éditeurs du monde entier de travailler pour des médias indépendants. La WAN-IFRA fournit à ses membres son expertise et ses services pour innover et prospérer dans un monde numérique, et jouer un rôle crucial au sein de la société. Dotée d'un statut officiel de représentant octroyé par les Nations Unies, l'UNESCO et le Conseil de l'Europe, elle tire son autorité de son réseau mondial de grandes sociétés d'édition et d'entrepreneurs technologiques, et sa légitimité des 60 membres de son association nationale représentant 18 000 publications dans 120 pays. www.wan-ifra.org .

À propos du Trust Project

Le Trust Project est un réseau mondial sans but lucratif et non partisan d'agences de presse qui s'emploie à affirmer et à renforcer l'engagement du journalisme envers la transparence, l'exactitude et l'inclusion. Le Trust Project a créé les 8 indicateurs de confiance ( Trust Indicators ®), qui constituent une norme collaborative générée par le secteur du journalisme pour des nouvelles qui aident les personnes ordinaires et les machines des entreprises technologiques à évaluer facilement l'autorité et l'intégrité des nouvelles. Les Trust Indicators® sont fondés sur une solide recherche de conception axée sur l'utilisateur et répondent aux besoins et aux souhaits du public. Pour en savoir plus, visitez : https://thetrustproject.org/faq/ .

