SP Canada se joint au mouvement mondial d'appui à la recherche sur la SP et de sensibilisation à cette maladie à l'occasion de la Journée mondiale de la SEP

TORONTO, 30 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'organisme SP Canada ? principal organisme canadien axé sur le financement de la recherche consacrée à la SP et sur la défense des droits et des intérêts des personnes touchées par cette affection ? est fier de participer à la Journée mondiale de la SEP, à savoir une initiative organisée par la Fédération internationale de la sclérose en plaques (MSIF). Comme le Canada affiche un taux de SP parmi les plus élevés du monde, SP Canada est un acteur de premier ordre au chapitre de l'avancement de la recherche sur la SP, de l'amélioration de l'accès aux traitements contre cette maladie et de la sensibilisation du public à celle-ci à l'échelle mondiale. L'organisme travaille en étroite collaboration avec d'autres organismes homologues basés dans différents pays afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la SP.



La Journée mondiale de la SEP, qui est soulignée le 30 mai de chaque année, constitue l'occasion de sensibiliser les gens à la sclérose en plaques et d'unir la collectivité mondiale de la SP. À titre de membre fondateur de l'Alliance internationale pour la recherche sur la SP progressive et de membre de longue date de la Fédération internationale de la sclérose en plaques, SP Canada participe activement aux efforts déployés à l'échelle mondiale en matière de recherche sur la SP, d'élaboration de traitements contre cette maladie et d'amélioration du bien-être des personnes vivant avec la SP. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la SEP est axé sur les « connexions » et fait notamment écho à aux initiatives de SP Canada qui consistent à favoriser l'établissement de liens, à lutter contre l'isolement et à mobiliser les collectivités dans le cadre de la lutte contre la SP.

« La collectivité est au coeur de toutes nos activités, explique Benjamin Davis, vice-président principal de la mission au sein de SP Canada. Nous savons que l'amélioration des traitements et le renforcement du bien-être des personnes touchées par la SP nécessitent des efforts collectifs. Nous sommes fiers d'être au service de cette vaste collectivité formée d'organismes, de particuliers et de partenaires qui livrent combat contre la SP. »

« Pour les personnes qui vivent avec la SP, il est essentiel d'établir des liens avec la collectivité de la SP, affirme Aaron Solowoniuk, batteur du groupe rock Billy Talent, lauréat de nombreux prix Juno. Il est rassurant d'être entouré de gens qui comprennent notre réalité. Comme je suis atteint de SP depuis 25 ans, je connais bien la peur, la confusion et l'épuisement qui habitent les personnes vivant avec la SP, mais les liens que nous entretenons les uns avec les autres nous réservent une foule de bons moments. J'espère que les initiatives de sensibilisation faciliteront les choses pour les personnes qui doivent apprendre à vivre avec la SP. »

Pour en savoir plus au sujet de SP Canada, de ses investissements en recherche et de ses activités de défense des droits et des intérêts, veuillez consulter le communiqué de presse ci-joint ou visiter le spcanada.ca.

À propos de SP Canada

SP Canada s'emploie à promouvoir l'établissement de liens significatifs au sein de la collectivité de la SP ainsi qu'à permettre à celle-ci de bénéficier des retombées de la recherche et d'accéder à des programmes, à des ressources et à des services pertinents. Issu de la fusion réalisée en 2023 entre la Société canadienne de la SP et la Fondation pour la recherche scientifique sur la SP, notre organisme mènera ses activités conformément à la vision que partageaient ces deux entités, à savoir un monde sans sclérose en plaques. La collectivité de la SP est au coeur de ce qui définit SP Canada. Depuis 75 ans, nous poursuivons sans relâche notre lutte en continuant de financer la recherche consacrée à la SP et destinée à enrichir les connaissances sur cette maladie. Nous défendons également les droits et les intérêts des Canadiens et des Canadiennes qui vivent avec la SP en demandant à l'ensemble de nos gouvernements d'agir en vue de l'élimination des obstacles que ces personnes ont à surmonter et de voir à l'amélioration des politiques qui ont un impact sur le quotidien de tous ces gens. Pour obtenir plus d'information, visitez le spcanada.ca.

À propos de la sclérose en plaques (SP)

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés du monde. En moyenne, douze personnes de notre pays reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). Elle est le plus souvent diagnostiquée chez les personnes âgées de 20 à 49 ans. La SP est considérée comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive.

