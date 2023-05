Le port de lunettes de soleil toute l'année est essentiel au maintien d'une santé oculaire optimale : Société canadienne d'ophtalmologie





Le port régulier de lunettes de soleil réduit l'exposition aux rayons UV et le risque de développer des cataractes plus tard.

TORONTO, le 30 mai 2023 /CNW/ - La saison des terrasses, des plages et des activités extérieures est à nos portes, et alors que les Canadiens passeront plus de temps au soleil, leur risque de développer des cataractes s'accroît sans la protection adéquate qu'offrent les lunettes de soleil contre les effets néfastes des rayons ultraviolets (UV). Alors que juin marque le Mois de la sensibilisation à la cataracte, il devient d'autant plus important de sensibiliser et d'informer les Canadiens à propos des cataractes, la principale cause de perte de vision.

Malgré le fait que les cataractes touchent à l'heure actuelle plus de 2,5 millions de personnes au Canada, un récent sondage réalisé par la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) révèle que 38 % des Canadiens ne connaissent toujours pas bien cette maladie et que la majorité d'entre eux (73 %) ignorent qu'il s'agit de la principale cause de cécité. De plus, quand il s'agit de protéger leurs yeux des rayons UV néfastes, les Canadiens plus jeunes ne prennent pas suffisamment de précautions : seulement un tiers des répondants affirment que leurs enfants portent des lunettes de soleil les jours ensoleillés (33 %) ou durant les mois d'été (32 %). À peine 13 % des répondants affirment que leurs enfants les portent par temps nuageux, malgré le fait que les rayons UV demeurent présents.

«?Une exposition cumulative et prolongée aux rayons UV néfastes augmente le risque de développer des cataractes et d'autres affections oculaires, déclare le Dr Phil Hooper, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. Avec le temps, cette exposition provoque progressivement l'opacification du cristallin, ce qui se traduit par une vision de plus en plus trouble ou floue qui finit par interférer avec les activités de la vie quotidienne. Le fait de porter des lunettes de soleil en toute saison dès un jeune âge contribuera à protéger les yeux contre l'exposition aux rayons UV, réduisant ainsi le risque de développer des cataractes plus tard.?»

Bien que cette maladie oculaire soit plus courante chez les personnes de plus de 60 ans, le fait de prendre les précautions nécessaires dès un jeune âge ne peut que contribuer à diminuer les risques de développer cette maladie oculaire plus tard.?»

En réaction aux résultats du sondage, la SCO exhorte les Canadiens à prendre des mesures proactives afin de protéger leurs yeux contre les rayons UV et les cataractes. Les recommandations qui suivent sont essentielles :

Encouragez le port systématique des lunettes de soleil : Portez des lunettes de soleil offrant une protection complète contre les rayons UV même par temps nuageux, puisque certains rayons UV peuvent traverser même par temps très couvert. Encouragez le port de lunettes offrant une protection contre les rayons UV pour les balades en voiture : Les rayons UVA peuvent traverser le verre, alors insistez sur l'importance de porter des lunettes de soleil dans les véhicules pour minimiser l'exposition aux rayons UV durant les déplacements. Plaidez en faveur d'une protection oculaire toute l'année : Sensibilisez vos pairs à la nécessité de porter des lunettes de soleil tout au long de l'année, et non seulement durant les mois d'été, afin de maintenir une santé oculaire optimale.

Pour de plus amples renseignements et ressources sur la protection contre les rayons UV, la prévention des cataractes et la santé oculaire en général, visitez voirlespossibilites.ca .

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens ophtalmologistes, ses membres veillent à ce que la population canadienne reçoive les meilleurs soins oculaires médicaux et chirurgicaux possible, en encourageant la poursuite de l'excellence en ophtalmologie et en procurant des services de soutien à nos membres en exercice. La SCO regroupe plus de 900 ophtalmologistes et 200 médecins résidents en ophtalmologie. Nous collaborons avec le gouvernement, d'autres sociétés de surspécialité nationales et internationales, nos collectivités universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et sociétés affiliées et d'autres professionnels des soins oculaires et groupes de patients pour promouvoir une politique en matière de santé oculaire et visuelle au Canada. La SCO est prestataire agréée et primée de développement professionnel continu (DPC) dans le cadre du programme du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Elle est en outre affiliée à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour de plus amples renseignements, visitez le site cos-sco.ca.

