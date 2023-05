Autonomie alimentaire et achat local - Québec atteint à nouveau sa cible : 85 % des institutions publiques achètent maintenant des aliments québécois





QUÉBEC, le 30 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce pour une deuxième année consécutive l'atteinte de l'objectif voulant que 85 % des institutions publiques se soient dotées d'une cible d'achat d'aliments québécois dans le cadre de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ).

À l'occasion d'une visite dans une école primaire de la région de Québec, le ministre a annoncé la participation à la SNAAQ de 442 écoles publiques supplémentaires par l'entremise de leur adhésion aux programmes de petits déjeuners. Leur approvisionnement auprès d'entreprises bioalimentaires d'ici atteint déjà 73 %. Ce résultat dans le milieu scolaire est le fruit d'un partenariat entre Aliments du Québec et le Club des petits déjeuners.

Le gouvernement du Québec annonce également que le déploiement de la SNAAQ entrera dans une nouvelle phase de quantification afin de permettre un suivi étroit de l'évolution des achats effectués par les institutions publiques. En collaboration avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec et Aliments du Québec, le déploiement de cette approche permettra de faciliter l'engagement des institutions publiques à l'égard de l'achat local.

Citations

« Nous nous sommes fixé des objectifs très ambitieux en lançant la première stratégie d'achats d'aliments québécois dans les institutions publiques et je suis très heureux des résultats à ce jour. La population québécoise mérite d'avoir accès à des aliments sains et locaux, et le chemin vers l'exemplarité de nos institutions publiques est un chantier important. Nous franchissons à présent une nouvelle étape avec le déploiement d'un outil d'analyse fine quant à la part des aliments québécois achetés par les institutions publiques et les entreprises bioalimentaires d'ici. Favoriser des liens plus étroits entre ces différents acteurs est un élément incontournable dans l'atteinte des cibles de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le réflexe d'acheter québécois devient encore plus naturel lorsqu'il commence tôt dans la vie du consommateur. L'engagement du Club des petits déjeuners ainsi que l'adhésion de 442 écoles publiques contribuent à l'atteinte de nos cibles en matière d'exemplarité de l'État concernant les aliments locaux et, encore mieux, ils favorisent l'adoption de saines habitudes chez nos enfants. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation)

« L'annonce d'aujourd'hui démontre l'effet de levier des actions de notre organisation dans l'atteinte des objectifs d'approvisionnement local de nos partenaires. Grâce au programme Aliments du Québec au menu, nous sommes fiers de contribuer à ce que davantage de produits frais ou transformés ici soient consommés par les écoliers québécois, au bénéfice de l'autonomie alimentaire du Québec. »

Isabelle Roy, directrice générale, Aliments du Québec

« Nous sommes très fiers de ce partenariat entre le Club, l'organisation Aliments du Québec et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui nous aide à atteindre l'objectif de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois dans les institutions publiques. Notre collaboration avec Équiterre et son projet Commun'assiette a aussi été favorable pour soutenir nos pratiques d'approvisionnement alimentaire local. Le Club reconnaît l'importance de mettre de l'avant les aliments québécois afin de favoriser une alimentation saine, locale et durable dans les programmes de petits déjeuners au Québec. Notre approvisionnement de 73 % auprès de partenaires alimentaires d'ici est une grande source de fierté pour nous, et nous allons continuer à travailler pour maintenir cet apport en aliments du Québec. »

Claudine Dessureault, conseillère aux achats et à l'inventaire, Club des petits déjeuners

Faits saillants

La SNAAQ, lancée à l'automne 2020, a pour objectif de mobiliser l'ensemble des institutions publiques du Québec afin de prioriser l'achat d'aliments québécois d'ici 2025.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'était fixé pour but d'inciter 85 % des établissements des réseaux de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé et des services sociaux à se fixer une cible d'achat de produits alimentaires québécois d'ici la fin mars 2023.

En date d'aujourd'hui, 748 établissements visés par la cible de la SNAAQ participent au programme Aliments du Québec au menu, incluant 442 écoles publiques adhérentes au Club des petits déjeuners.

Quelque 73 % des approvisionnements alimentaires totaux du Club des petits déjeuners proviennent de producteurs et de transformateurs québécois.

La volonté gouvernementale de favoriser l'achat local s'inscrit dans des orientations qui privilégient notamment des aliments sains et le développement durable. La saine alimentation est un enjeu de santé publique. Elle figure d'ailleurs parmi les priorités de notre gouvernement et se manifeste à travers deux politiques gouvernementales majeures, soit la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde et la Politique gouvernementale de prévention en santé.

et la Politique gouvernementale de prévention en santé. Les acteurs du secteur bioalimentaire et les gouvernements s'associent de façon complémentaire autour de cet enjeu commun, en vue d'améliorer l'accès et l'offre d'aliments de bonne qualité nutritive notamment auprès des populations vulnérables.

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

30 mai 2023 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :