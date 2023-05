CAMX et Umicore signent un accord de licence de PI non exclusif sur la technologie des batteries NMC





LEXINGTON, Massachusetts, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Umicore et CAMX Power LLC (CAMX) annoncent qu'Umicore a obtenu une licence de propriété intellectuelle non exclusive en vertu de la plateforme GEMX® de CAMX, qui comprend des matériaux cathodiques haute énergie haute puissance à base de nickel destinés à être utilisés dans les batteries lithium-ion, notamment pour les véhicules électriques (VE).

La plateforme GEMX® est basée sur des inventions fondamentales de CAMX pour lesquelles des brevets ont été accordés à l'échelle mondiale, notamment aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Corée, au Japon et en Chine. Les inventions de GEMX, grâce à l'ingénierie moléculaire, placent le cobalt, l'aluminium, etc., aux endroits critiques des particules de la cathode, ce qui permet d'utiliser moins de cobalt, mais avec une plus grande stabilité, une meilleure performance et un coût plus faible pour les matériaux à haute teneur en nickel.

« L'achat de la licence de CAMX s'inscrit dans le cadre de l'expansion continue de notre portefeuille de technologies de batteries afin de mieux servir nos clients et nos partenaires qui passent rapidement à la mobilité électrique », a déclaré Julien Préat, chef de l'équipe responsable des compétences de PI pour les matériaux de batteries rechargeables chez Umicore.

« Les matériaux cathodiques sont les principaux catalyseurs des batteries lithium-ion et leur composant le plus coûteux. Seule une poignée d'entreprises dans le monde ont la capacité de fournir ce matériau essentiel, et Umicore est champion du domaine. CAMX a le privilège qu'Umicore ait ajouté la plateforme GEMX à son portefeuille de choix en matière de technologie des batteries, a déclaré Kenan Sahin, fondateur et président de CAMX. Au lieu de se lancer dans la production nous-mêmes, CAMX, par des accords de licence peut obtenir ses inventions rapidement et s'implanter plus largement sur le marché au bénéfice de la société. »

À propos d'Umicore

Umicore est un groupe de technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d'activités : Catalyse, Énergie & Technologies de surface et Recyclage.

Chaque groupe d'activité est divisé en unités commerciales axées sur le marché offrant des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne. Umicore génère la majorité de son chiffre d'affaires et consacre la plupart de ses efforts de R&D à des matériaux de mobilité propres et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, de produire et de recycler les matériaux en vue de remplir sa mission : des matériaux pour une vie meilleure. ??

Les activités industrielles et commerciales d'Umicore ainsi que les activités de R&D sont situées dans le monde entier pour mieux servir sa clientèle mondiale. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires (hors métal) de 4,2 milliards d'euros (chiffre d'affaires de 25,4 milliards d'euros) en 2022 et emploie actuellement plus de 11 000 personnes.

À propos de CAMX Power

CAMX Power LLC, dont le siège est situé près de Boston, dans le Massachusetts, est l'une des plus grandes entités indépendantes de conception et de fabrication de batteries lithium-ion aux États-Unis. La société a été fondée en 2014 le Dr Kenan E. Sahin qui en est toujours président.

CAMX exploite une installation de synthèse de matériaux pour batteries lithium-ion axée sur le développement, une usine pilote de production de cathodes destinée aux démonstrations d'évolutivité et des installations de fabrication de cellules avancées destinées à la conception.

Nous faisons mûrir des technologies précoces pour qu'elles soient sans risque, protégées par la propriété intellectuelle et mises à l'échelle ou prêtes à être mises à l'échelle ; puis nous les concédons sous licence, avec un transfert de technologie approfondi, à de grands partenaires fabricants pour qu'ils les étendent, les fabriquent et les vendent, obtenant ainsi un impact plus important et plus rapide pour l'amélioration de la société et de l'environnement.

Son offre phare est la plateforme de cathode GEMX qui améliore toutes les cathodes à base de nickel, améliorant ainsi considérablement les offres de stockage d'énergie emobilitytm and eportabilitytm des principaux fabricants de cellules et de matériaux. En 2020, GEMX a été licencié par Samsung SDI qui le pratique maintenant largement. En 2022, LG Energy Solution (LGES), détenant près d'un quart du marché mondial des éléments de batterie, a acquis une licence GEMX. Et tout récemment, le coréen L&F, un important producteur international et fournisseur clé de LGES, Tesla et d'autres, s'est procuré une licence pour le portefeuille de brevets GEMX mis à jour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.camxpower.com

30 mai 2023

