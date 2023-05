LG AIDE LES CANADIENS À SE SURPASSER EN CUISINE AVEC DE NOUVEAUX APPAREILS DE CUISINE





Désormais offerts au Canada, les nouveaux appareils électroménagers permettent de faire de la magie dans la cuisine, en offrant des performances élevées pour un style de vie élevé

TORONTO, le 30 mai 2023 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) a le plaisir d'annoncer que les plus récents ajouts à sa gamme d'appareils électroménagers novateurs sont maintenant offerts au Canada. Ces appareils intuitifs sont conçus pour aider les Canadiens à se surpasser en cuisine en portant leurs performances à un niveau supérieur et en s'intégrant de manière élégante dans tout espace de vie.

La cuisinière encastrable dotée de la surface de cuisson à induction avec les technologies Air Sous Vide et Air Fry de LG est la dernière nouveauté de la gamme de cuisinières de LG. Il s'agit de la première cuisinière encastrable de LG dotée d'une surface de cuisson à induction, offrant un chauffage rapide, de la précision et de la réactivité. Cette surface de cuisson utilise l'énergie électromagnétique générée par une bobine d'induction et réagit uniquement avec les métaux semblables à du fer, et non avec des surfaces en céramique. Cela signifie que la surface de cuisson fournit la chaleur directement et uniquement aux ustensiles de cuisson utilisés, offrant ainsi la technologie de cuisson la plus efficace en matière de diffusion de la chaleur, le tout sur une surface en verre facile à nettoyer. Trois modes de cuisson distincts offrent une marge de manoeuvre quasi illimitée dans la cuisine : le mode Air Fry offre un croustillant sans culpabilité, le mode Air Sous Vide assure une cuisson uniforme grâce à un contrôle minutieux de la température et à un scellage sous vide, et le mode ProBake ConvectionMD, qui chauffe à partir de l'arrière du four, offre une cuisson parfaite. La compatibilité ThinQMD de la cuisinière permet aux utilisateurs de surveiller et de contrôler la cuisson au fur et à mesure pour que la magie opère à la table.

Le réfrigérateur Counter-Depth MAXMC avec Craft IceMC de LG est une nouveauté dans la gamme des réfrigérateurs. Seul LG offre la très grande capacité de 26 pi3 d'un réfrigérateur à profondeur standard dans une conception élégante à profondeur de comptoir. Cela permet une intégration plus harmonieuse et plus artistique dans l'espace de la cuisine, sans sacrifier la capacité de rangement, car le Counter-Depth MAXMC ajoute jusqu'à 25 % d'espace supplémentaire pour les aliments et les boissons1. La technologie de fenêtre Mirror InstaViewMC pleine surface ultra-élégante permet aux utilisateurs de frapper deux fois pour voir le contenu de ce réfrigérateur, sans laisser sortir l'air froid. Puis, les boissons peuvent être personnalisées à volonté avec quatre types de glace, y compris la glace Craft IceMC signée LG. Que ce soit pour un dîner en plein air ou une soirée cocktail, ce réfrigérateur permet aux Canadiens de passer à la vitesse supérieure en matière de réception et de rangement dans la cuisine.

Enfin, les Canadiens peuvent se tourner vers le lave-vaisselle QuadWash ProMC lorsqu'il est temps de ranger la cuisine. Ce lave-vaisselle offre un nettoyage puissant de la vaisselle grâce à un cycle de lavage et de séchage d'une heure. Les jets à haute pression pulvérisent la saleté sous plusieurs angles, offrant jusqu'à 38 % de puissance de nettoyage en plus2, et plus d'un million de microbulles aident à décomposer les résidus alimentaires les plus tenaces pour une meilleure performance sanitaire. La technologie Dynamic Heat DryMC ultra-rapide fait vivement circuler l'air chaud dans tout le lave-vaisselle pour une vaisselle prête à utiliser dès sa sortie du panier.

De la préparation à l'assiette, la vie est fluide avec LG. Avec des concepts novateurs et artistiques, des performances accrues, une technologie intuitive et la compatibilité ThinQMD, ces derniers ajouts à la gamme d'appareils électroménagers constituent une amélioration certaine pour tout espace de cuisine et soulignent l'engagement de LG à concrétiser sa vision de l'innovation pour une vie meilleure. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces appareils et pour savoir où les acheter, veuillez consulter le site LG.ca.

__________________________________ ?1 Basé sur une étude interne utilisant des boîtes de taille moyenne pour quantifier l'espace de stockage disponible, réalisée en mars 2022, comparant les modèles LG LRFVC2406S et LRFOC2606S. 2 Par rapport aux lave-vaisselle QuadWashMC ordinaires de LG.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés, reconnus pour allier style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site lg.ca .

SOURCE LG Electronics Canada

30 mai 2023 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :