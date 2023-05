Air Canada et Chorus Aviation formulent des commentaires au sujet de la convention transitoire d'Air Canada visant l'ajout de capacité régionale





MONTRÉAL et HALIFAX, NS, le 30 mai 2023 /CNW/ - Air Canada (TSX : AC) et Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR) (« Chorus »), société mère de Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz »), formulent des commentaires au sujet de l'arrangement d'Air Canada avec une autre société aérienne concernant un ajout de capacité aérienne visant jusqu'à six appareils DHC-8-100 de De Havilland Canada.

« Jazz est notre partenaire à long terme d'Air Canada Express et nous travaillons ensemble à accroître l'activité aérienne dans le cadre de notre CAC actuel, compte tenu de la situation actuelle des pilotes dans l'ensemble de l'industrie. Poursuivant ces efforts et pour répondre aux besoins et aux attentes des voyageurs, Air Canada a conclu une convention transitoire avec une autre société aérienne afin d'offrir une capacité régionale supplémentaire sur certaines liaisons dans l'est du Canada », a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada.

« Chorus comprend qu'Air Canada augmente sa capacité pour répondre à la demande de transport aérien et que l'ajout de ces appareils constitue une solution transitoire. Nous confirmons que cette convention n'a aucune incidence financière sur Chorus », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes. On ne saurait se fonder sur les énoncés prospectifs étant donné, notamment, qu'ils demeurent assujettis à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude générale qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention dans les documents publics respectifs d'Air Canada et de Chorus accessibles au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

