Résolu annonce une convention d'achat d'actifs visant la vente de l'usine de pâte et papier de Thunder Bay

MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - Produits forestiers Résolu Inc., une filiale de Domtar Corporation qui fait partie du Groupe Papier Excellence, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention d'achat d'actifs en vue de vendre son usine de pâte et papier de Thunder Bay, en Ontario, à une filiale d'Atlas Holdings. L'opération, dont la clôture devrait avoir lieu au deuxième semestre de l'exercice, est assujettie à la réalisation des conditions de clôture ou à la renonciation à celles-ci, y compris à l'obtention des approbations réglementaires requises.

Résolu continuera d'exercer ses activités liées aux scieries et aux opérations forestières dans le nord-ouest de l'Ontario. À la clôture de l'opération, les parties concluront certains contrats accessoires, notamment un contrat à long terme d'approvisionnement en copeaux de bois et en biomasse, aux termes duquel Résolu continuera de fournir des copeaux et de la biomasse à l'usine de Thunder Bay.

« L'usine constitue un actif exceptionnel, a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction de Résolu. Je suis convaincu que l'équipe dévouée et talentueuse à Thunder Bay aura un avenir prospère, et je lui souhaite le meilleur des succès. »

La vente de l'usine de Thunder Bay est une exigence aux termes du consentement conclu entre Domtar Corporation et le commissaire de la concurrence du Canada et enregistré auprès du Tribunal de la concurrence du Canada dans le cadre de l'examen par celui-ci de l'acquisition récente de Résolu par Domtar Corporation.

Conseillers

BMO Marchés des capitaux est le conseiller financier exclusif de Résolu, et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., son conseiller juridique.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

Les attentes dans le contexte de la clôture sont les énoncés de nature prospective. Les résultats réels pourraient s'écarter fortement de ceux suggérés par ces énoncés pour plusieurs raisons, y compris l'incapacité de l'une des parties à remplir les conditions de clôture et d'autres facteurs qui ont une incidence sur l'industrie du papier ou sur l'usine.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un important fabricant d'un large éventail de produits de bois, de pâte, de papier tissu et de papier, commercialisés dans 60 pays. La Société exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité au Canada et aux États-Unis. La totalité des terrains forestiers sous sa gestion ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Résolu a reçu des prix de reconnaissance à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Le siège social de la Société est établi à Montréal (Québec). Résolu est une filiale de Domtar Corporation et fait partie du Groupe Papier Excellence. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

