Imaflex annonce la nomination d'un président et chef de la direction

MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) a annoncé aujourd'hui la nomination de Roger Tambay à titre de président et chef de la direction de la Société. L'entrée en fonctions de M. Tambay au sein d'Imaflex et de son conseil d'administration est immédiate. Le président et chef de la direction sortant, M. Joe Abbandonato, restera en poste en tant que président exécutif du conseil d'Imaflex et travaillera en étroite collaboration avec M. Tambay afin d'assurer une transition harmonieuse.

M. Tambay apporte une expérience mondiale de plus de 30 ans dans les secteurs des polymères et des matières plastiques, acquise au sein de sociétés multinationales, d'entreprises de taille intermédiaire et de sociétés en phase de démarrage. Il est également un expert dans les domaines des biopolymères et de la circularité des matières. Dirigeant déterminé, très performant et parfaitement bilingue, il est doté d'une éthique de travail solide et possède une expérience pratique directe diversifiée à l'échelle de l'ensemble des aspects d'une organisation, y compris les profits et les pertes, l'expansion de l'entreprise et le développement des activités commerciales, l'exploitation et la gestion des ressources humaines, la recherche et le développement, la stratégie et les aspects juridiques.

« Au nom du conseil d'administration et de l'équipe d'Imaflex, je suis heureux d'accueillir Roger comme nouveau président et chef de la direction », a déclaré M. Abbandonato. « Bâtisseur et dirigeant d'entreprise, Roger possède une combinaison unique de formation et d'expérience ainsi qu'une feuille de route exceptionnelle dans le secteur des matières plastiques souples. Avec des antécédents solides en matière de création de valeur et plus de 30 ans d'expérience pertinente dans le secteur acquise dans le cadre de postes de direction et de fonctions opérationnelles ou à titre de conseiller stratégique, Roger est bien placé pour mener Imaflex vers de nouveaux sommets, en s'appuyant sur nos réalisations antérieures. Nous sommes impatients de poursuivre la croissance de la Société avec sa façon nouvelle de voir les choses. »

« J'ai suivi de près Imaflex au cours des années et j'ai été impressionné par sa gamme de produits novateurs, ses bases commerciales saines et ses occasions de croissance solides », a déclaré M. Tambay. « Je suis ravi de pouvoir travailler avec l'équipe afin de renforcer davantage les stratégies de croissance et de réaliser le plein potentiel de la Société pour toutes les parties prenantes. »

Auparavant, M. Tambay a été fondateur et président de BioShur Inc., cofondateur et coprésident de FilmOrganic, et vice-président et directeur général de Balcan Plastics. Il a également occupé plusieurs postes au sein de Eastman Chemical au Canada et aux États-Unis.

M. Tambay est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Concordia, d'un baccalauréat en droit civil et en common law (BCL et LLB) de l'Université McGill, et d'un baccalauréat en sciences (chimie) de l'Université de Montréal. Il est membre du Barreau du Québec.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous-entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

30 mai 2023 à 06:50

