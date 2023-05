Pour les régions - Québec inaugure l'urgence de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts





SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 30 mai 2023 /CNW/ - La députée de Bonaventure et adjointe gouvernementale au ministre de la Santé, Catherine Blouin, et le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, ont procédé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'inauguration de l'urgence de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Ces nouveaux espaces contribueront à améliorer la fluidité hospitalière. Ils s'inscrivent parmi les actions entreprises par le gouvernement pour désengorger les urgences.

L'amélioration des infrastructures de soins de santé fait partie des éléments clés du Plan santé proposé par le ministre Dubé pour rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel et mieux adaptés aux besoins des citoyens et citoyennes.

Cette nouvelle urgence, qui occupe 930 mètres carrés de l'édifice existant, permet de maintenir six civières de l'urgence et trois lits de soins intensifs à proximité des départements de pharmacie et de radiologie, dans un environnement physique mieux adapté aux besoins de la population. Ses locaux sont disposés de manière à faciliter les déplacements des patients et patientes, ainsi que du personnel, pour améliorer la coordination des soins. La nouvelle urgence dispose également d'équipements à la fine pointe de la technologie.

Citations :

« L'une des priorités de notre gouvernement, qui est d'ailleurs inscrite dans le Plan santé, c'est de transformer profondément nos infrastructures en santé et de les mettre à jour afin d'offrir un environnement de travail attrayant et des milieux de soins adéquats pour la population et les professionnels de la santé. L'inauguration de l'urgence de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts représente une phase importante qui vient compléter nos efforts afin de rendre cet hôpital moderne pour mieux répondre aux besoins des citoyens de Sainte-Anne-des-Monts et de ses environs. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Nous venons de terminer une phase importante de la modernisation de notre hôpital avec l'inauguration des locaux de l'urgence. Je suis vraiment heureux et fier de voir le résultat de ces travaux. Cela a mobilisé toute notre attention ces derniers mois. Je suis convaincu qu'avec ce nouvel environnement, nous pourrons attirer de nouveaux professionnels dans notre localité et offrir aussi des soins adaptés à la population. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé fort sur ce projet. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Je suis très heureuse de l'ouverture des nouveaux locaux de l'urgence, désormais à la disposition des gens de toute notre région. Il s'agit d'un réel gain pour la population, qui aura désormais accès à des services de la plus grande qualité, mieux organisés et plus sécuritaires, dans un environnement également plus convivial et spacieux. C'est une véritable réponse aux besoins concrets de nos communautés. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

Faits saillants :

Parmi les autres avantages qu'apportent les locaux réaménagés de l'urgence, notons :

une plus grande sécurité pour les patients, patientes et le personnel;

une réduction de 50 % de la distance parcourue par les patients et patientes;

une diminution du tiers de la distance parcourue par le personnel;

une amélioration de la qualité des services;

une meilleure collaboration entre les départements;

une accélération et une amélioration de la communication;

un meilleur contact visuel entre le personnel et les patients, patientes.

Le coût total des travaux s'élève à 11 millions $. Le financement est assumé en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

En parallèle, le gouvernement pose des gestes concrets pour améliorer l'accès aux soins et diminuer la pression sur les urgences :

582 252 patients et patientes supplémentaires ont été pris en charge par un groupe de médecine familiale en date du 30 avril 2023.





Une ligne pédiatrique a été créée afin que les parents puissent rapidement obtenir un rendez-vous ou des conseils pour leur enfant malade.





Des places en hébergement ont été développées à l'extérieur des hôpitaux et l'implantation progressive de l'approche d'hébergement à domicile a été implantée.





Les plans de surcapacité ont été déployés pour éviter les épisodes très critiques dans les urgences et réduire le taux d'occupation des urgences.





Des équipes ont été mises en place pour améliorer la fluidité hospitalière dans tous les hôpitaux.





Des cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ont été mises sur pied.

Lien connexe :

Lors de problèmes de santé mineurs, plusieurs options s'offrent à la population. Pour les connaître et savoir quand consulter à l'urgence, visiter le Québec.ca .

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

30 mai 2023 à 06:00

