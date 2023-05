Éduc'alcool annonce la nouvelle composition de son conseil d'administration : M. Sylvain Dupuis devient président





MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - Éduc'alcool a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Sylvain Dupuis à titre de président de son conseil d'administration ainsi que celles de Mme Marie-Pierre Dubé, de M. Benoit Lavigne et de Mme Maxine Tétreault-Robert à titre d'administratrices et d'administrateur.

Ces nominations ont été rendues effectives à la suite de l'élection qui s'est déroulée dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle d'Éduc'alcool, tenue le 24 mai dernier. M. Dupuis succède ainsi à M. Richard Gagnon, qui a siégé au conseil d'administration de l'organisme durant six ans, dont les trois dernières années à la présidence.

Demeurer une référence dont les actions ont des impacts positifs et mesurables sur les comportements et sur la consommation d'alcool au Québec

Gestionnaire aguerri, M. Sylvain Dupuis oeuvre depuis 40 ans auprès d'entrepreneurs, de dirigeants, d'étudiants et de membres de conseil d'administration autant d'entreprises publiques, privées que d'organismes à but non lucratif. Diplômé de l'UQAM en Sciences comptables?; membre de l'Ordre des CPA et récemment de l'Institut des Administrateurs de Sociétés, son expertise en matière de gouvernance est indéniable. «?Siéger sur le conseil d'administration d'un organisme indépendant dont la mission est si importante représente pour moi un privilège ainsi qu'une grande fierté. Je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre l'engagement d'Éduc'alcool à informer et à outiller les Québécoises et les Québécois en matière de consommation d'alcool. Entouré de personnes issues autant du monde des affaires que des milieux universitaires et scientifiques, ma volonté est de m'assurer, au regard notamment de l'évolution de la science et de la société, que nos efforts de sensibilisation aient bien des impacts concrets auprès de la population québécoise en vue de favoriser une consommation d'alcool à la fois responsable et consciente.?»

Trois nouveaux membres constituant de réels atouts pour l'organisme

Mme Marie-Pierre Dubé est spécialiste en génétique et pharmacogénomique. Elle est notamment titulaire de la Chaire de recherche du Canada en analyse de données pour la médecine de précision et professeure titulaire aux départements de Médecine et de Médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Son apport sera indéniable compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle mais également au regard de sa capacité à vulgariser l'information scientifique.

M. Benoit Lavigne, kinésiologue de formation et père de trois jeunes adultes, travaille avec des entreprises de grandes envergures pour bâtir des programmes de santé et mieux-être depuis plus de 10 ans. Il possède également une forte expérience dans les sports, ayant été athlète professionnel, entraîneur et dirigeant. Cette expérience lui permettra d'avoir une fine compréhension des enjeux entourant la consommation d'alcool et ses effets.

Mme Maxine Tétreault-Robert, comptable agréée de profession, détient une grande expérience au niveau de la gestion stratégique et de fortes habiletés notamment en matière de processus financiers et administratifs. Soucieuse de créer des relations d'affaires basées sur la confiance, l'honnêteté et le respect, Mme Tétreault-Robert voue une importance au travail d'équipe qu'elle considère comme la clé de la réussite.

Cette transition survient à un moment clé alors qu'Éduc'alcool a amorcé un repositionnement avec notamment une approche recentrée qui vise à accompagner la population québécoise, et notamment les jeunes, à prendre conscience de leur relation à l'alcool, dans une optique pédagogique et bienveillante. «?Je me réjouis à l'idée de travailler plus étroitement avec M. Dupuis, mais également avec les trois nouveaux membres de notre conseil d'administration qui vont, j'en suis convaincue, contribuer au regard de leurs compétences et de leurs visions respectives à la poursuite de notre mission et à faire une différence dans la vie de milliers de personnes?», soutient Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc'alcool. Et d'ajouter : «?Je tiens à souligner l'engagement significatif de M. Richard Gagnon qui a, au fil des années, mobilisé les équipes et les partenaires contribuant à la réalisation de nombreux projets et à ce qu'Éduc'alcool demeure une organisation pertinente qui se base sur la science et est représentative d'une diversité d'opinions.?»

Pour consulter la composition du conseil d'administration d'Éduc'alcool, cliquez ici.

À propos d'Éduc'alcool

Éduc'alcool est un organisme indépendant et sans but lucratif qui a pour mission d'informer, d'outiller et de sensibiliser la population québécoise en matière de consommation d'alcool. Son approche vise à promouvoir et favoriser une consommation responsable et à influencer les actions collectives en matière de consommation d'alcool. Éduc'alcool conscientise la population sur les contextes de consommation et intervient afin de prévenir la consommation risquée d'alcool. En s'appuyant sur les faits scientifiques, Éduc'alcool a toujours le souci de s'adresser à l'intelligence des citoyennes et citoyens, et de diffuser une information juste et accessible via ses campagnes d'information et de sensibilisation.

