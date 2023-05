/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant l'état d'avancement de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois dans les institutions publiques/





QUÉBEC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation), Mme Joëlle Boutin, procéderont à une conférence de presse concernant l'achat d'aliments québécois dans les institutions publiques. Ils en profiteront pour annoncer un nouveau partenariat avec le Club des petits déjeuners du Québec

Date : Le mardi 30 mai 2023



Heures : 7 h 30 : prise d'images

8 h 30 : conférence de presse



Lieu : Québec (secteur Sainte-Foy)

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

30 mai 2023 à 06:00

