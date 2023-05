William O'Neil + Company annonce le décès de William J. O'Neil





William J. O'Neil, « Bill », une figure très accomplie dans le monde de la spéculation boursière, de l'entrepreneuriat, des auteurs et de la philanthropie, est décédé à l'âge de 90 ans.

Bill incarnait l'esprit américain et croyait fermement qu'avec un travail acharné, n'importe qui peut atteindre la prospérité. Son approche du succès était caractérisée par sa volonté de défier la sagesse conventionnelle, d'analyser soigneusement les données, et de suivre cette voie là où elle le menait, selon ses propres règles. Avec des débuts modestes, il est devenu la plus jeune personne à acheter un siège à la Bourse de New York à 30 ans. Il a écrit plusieurs livres à succès partageant les méthodologies d'investissement sur lesquelles il a bâti ses entreprises et a consacré une grande partie de sa vie à ouvrir la voie vers la liberté financière pour tous. Il était un ardent défenseur du système de libre entreprise et montrait comment réaliser le rêve américain à sa façon. Il a été un pionnier de plus d'une manière et son héritage se poursuit aujourd'hui grâce à ses entreprises et à ses efforts à but non lucratif.

M. O'Neil a grandi dans une maison multifamiliale à Muskogee, dans l'Oklahoma, et est allé à l'école primaire dans une réserve amérindienne pendant la Grande Dépression. Dès l'âge de 6 ans, il effectue de petits boulots pour contribuer aux revenus de sa famille et développe une éthique de travail qui est devenue une valeur fondamentale tout au long de sa vie. À 14 ans, lui et sa mère déménagent à Dallas, au Texas, où il obtient ensuite un diplôme en commerce de la Southern Methodist University. Après avoir terminé son service dans l'U.S. Air Force, M. O'Neil entame sa carrière en 1958 en tant qu'agent de change chez Hayden Stone & Company à Los Angeles. Il progresse rapidement dans son métier et devient de plus en plus fasciné par l'analyse des données boursières pour la sélection de titres.

Un premier investissement dans Syntex Corp, développeur de la pilule contraceptive, transforme un investissement initial de 5 000 $ en plus de 200 000 $ en un an seulement. Et en 1963, il fonde sa première entreprise, William O'Neil + Company. Aujourd'hui, William O'Neil Securities, conseiller en placement et courtier/négociant, continue de fournir de précieuses recommandations d'achat et de vente, ainsi que des études de marché adaptées aux besoins de plus de 400 clients institutionnels dans le monde. À 32 ans, il lance un fonds commun de placement qui atteint un rendement de 115 % en 1967.

Dans les années 1970, il investit un montant sans précédent de 2 millions de dollars en R&D pour mieux modéliser le comportement des investisseurs. Cela conduit à la création d'une base de données détaillant les mouvements de stocks remontant aux années 1880, qui est toujours maintenue aujourd'hui. Sa capacité à appliquer la recherche pour analyser les marchés a rendu ses connaissances très précieuses pour les principaux gestionnaires de portefeuille au cours des premières années de sa carrière.

Il a publié une étude empirique sur les plus grands gagnants boursiers de l'histoire, qui est devenue la base de sa méthodologie O'Neil. Cette approche, également connue sous le nom de CAN SLIMtm, est une discipline d'investissement qui intègre les précédents historiques, l'analyse fondamentale et l'analyse technique des actions. Aujourd'hui, sa méthodologie est continuellement optimisée avec la recherche factorielle moderne et la science des données. Suite à ce succès, M. O'Neil fonde Daily Graphs, Inc., qui fournit un manuel hebdomadaire de graphiques boursiers qui mélangent analyse fondamentale et analyse technique. Ce manuel complet a évolué pour devenir la plateforme de recherche en ligne MarketSmith.

En 1973, M. O'Neil fonde O'Neil Data Systems, Inc. dans le but de générer des données urgentes avant la concurrence. La société, plus tard rebaptisée O'Neil Digital Solutions, exploitait une installation d'impression à grande vitesse s'appuyant sur une technologie innovante pour devenir la pionnière dans le domaine de la composition automatisée et de la publication de bases de données. Aujourd'hui, ODS est une vitrine internationale pour les presses à jet d'encre HP et est devenue une société de gestion de l'expérience client de classe mondiale fournissant des communications omnicanales aux secteurs de la santé et de la finance.

En 1984, M. O'Neil lance Investor's Business Daily. Ce journal national a représenté le premier concours réussi au Wall Street Journal. Tirant parti de ses années d'expérience dans la recherche économique et commerciale, ainsi que de sa vaste base de données historiques, M. O'Neil a ainsi comblé une lacune d'information quotidienne qui existait pour les investisseurs individuels. Après son évolution vers les médias numériques, News Corp acquiert IBD en 2021.

En 2013, il lance William O'Neil India en tant que centre de collecte de données, de technologie de l'information et de recherche. O'Neil Capital Management India est créé en tant que conseiller en placement enregistré, avec MarketSmith India.

Cette expansion mondiale se poursuit avec William O'Neil China, établi en tant que centre de R&D axé sur les marchés boursiers chinois, et William O'Neil Investment Management Shanghai, en tant que gestionnaire de fonds privés.

Sa vision d'un cabinet de conseil se manifeste avec O'Neil Global Advisors, lancé en 2019. En tant que conseiller en placement enregistré auprès de la SEC, la société s'appuie sur une équipe de gestionnaires de portefeuille, de scientifiques des données et de professionnels de la recherche factorielle pour soutenir le développement, la gestion et le suivi de diverses stratégies fondamentales et algorithmiques. Ses gestionnaires de portefeuille s'appuient sur la méthodologie O'Neil pour les guider dans la gestion de leurs comptes discrétionnaires.

M. O'Neil est également l'auteur de plusieurs livres à succès sur l'investissement en bourse. L'une de ses oeuvres les plus remarquables, « How To Make Money In Stocks: A Winning System In Good Times Or Bad », s'est vendue à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde.

À la retraite, M. O'Neil se concentrait sur les efforts philanthropiques visant à donner aux individus les moyens de s'épanouir dans la vie et à éliminer les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Il a vécu une vie simple du début à la fin et trouvait la paix dans une promenade de quartier et le réconfort dans un bol de soupe de nouilles au poulet. L'équipe de direction qu'il a encadrée pendant de nombreuses décennies continue de poursuivre avec succès sa vision à travers le monde.

M. O'Neil a amélioré la vie d'innombrables familles, les aidant à prospérer et à réaliser le rêve américain, ce qu'il continuera à faire à perpétuité. Sa méthodologie et son ingéniosité ont permis aux investisseurs institutionnels de prospérer dans un climat de marché souvent volatil. Il a enseigné aux gens comment créer et maintenir des portefeuilles rentables afin qu'eux aussi puissent réussir. En bref, son héritage est celui d'un innovateur, d'un éducateur et d'un entrepreneur : un fier citoyen saisissant les rênes d'une opportunité dans un pays engagé dans le marché libre et partageant son succès avec les autres.

Sa famille organisera un service commémoratif privé avec la famille immédiate uniquement.

Au lieu de fleurs, M. O'Neil a demandé des dons à Rising Tide Capital, une organisation à but non lucratif dont la mission est de transformer des vies et des communautés grâce à l'entrepreneuriat.

Pour en savoir plus sur « Bill », rendez-vous sur : wjolegacy.williamoneil.com

Des commentaires, réflexions et hommages peuvent être envoyés à : [email protected]

30 mai 2023

