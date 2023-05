La plus grande banque universelle de la région des PECO accélère son expansion dans le métavers





VARSOVIE, Pologne, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- PKO Bank Polski, la plus grande banque universelle d'Europe centrale et orientale, accélère son expansion dans les mondes virtuels. Dès le 30 mai, dans la rotonde virtuelle PKO sur la plateforme Decentraland, elle tiendra également l'un des premiers salons de l'emploi virtuel au monde dans le métavers.

La banque a annoncé qu'elle s'apprêtait à créer des espaces attractifs sur des plateformes de jeu telles que Fortnite et Roblox et qu'elle souhaitait développer son activité sur les plateformes de type métavers : Decentraland et The Sandbox. Elle prévoit également de construire davantage de modèles VR de ses branches.

« Notre expérience précédente dans le monde du métavers a été très positive. La rotonde virtuelle PKO intégrée sur la plateforme Decentraland fonctionne toujours comme un laboratoire numérique, mais elle devient trop petite pour nous. Nous avons pris la décision d'accroître notre présence dans le métavers et d'accélérer le processus de construction du savoir-faire », a déclaré Katarzyna Dziwulska, directrice générale de la division Stratégie et Transformation numérique chez PKO Bank Polski, citée dans le communiqué

PKO Bank Polski annonce rechercher des entreprises qui jouissent d'une expérience technologique qui leur permettrait de collaborer à la création et à la maintenance d'espaces virtuels et de conception de gameplay sur les plateformes de gaming de type métavers.

« Nous avons décidé, comme prochaine étape, de travailler plus étroitement avec des entreprises externes qui nous appuieront dans notre travail de conception. Ce modèle nous permettra de nous développer simultanément sur diverses plateformes de jeu telles que Fortnite ou Roblox ainsi que sur des plateformes de métavers telles que The Sandbox, où nous voulons créer des espaces virtuels attrayants et engageants pour les utilisateurs. Nous invitons toutes les entreprises intéressées à nous contacter via metaverse.pkobp.pl », a déclaré Marek Myszka, directeur du bureau de l'innovation de PKO Bank Polski

PKO Bank Polski a également annoncé organiser un salon virtuel de l'emploi dans le métavers le 30 mai ; le premier événement du genre en Pologne et l'un des premiers au monde. Le salon s'adresse aux personnes qui entrent sur le marché du travail ainsi qu'aux professionnels plus expérimentés, principalement dans le domaine de l'informatique.

Les participants à l'événement pourront, entre autres, découvrir le fonctionnement de la banque et déposer leur candidature à certains postes. Les utilisateurs les plus actifs auront la possibilité d'obtenir un entretien individuel avec les recruteurs de la banque.

Citée dans le communiqué de presse, Katarzyna Motelska, directrice de la formation de l'expérience des employés de PKO Bank Polski, a déclaré que la banque est constamment à la recherche de nouveaux moyens d'entrer en contact avec les candidats. « Cette fois-ci, nous explorons les possibilités du monde du métavers. Spécialement pour cette occasion, notre rotonde virtuelle PKO sur la plateforme Decentraland sera transformée en un espace événementiel attrayant, où nous organiserons un salon virtuel de l'emploi #PKOBankTalentow », a-t-elle souligné.

PKO Bank Polski est le leader de la banque mobile en Pologne. Elle dessert près de 12 millions de clients et son application mobile IKO a déjà été activée 7,4 millions de fois. La banque a été classée première dans le dernier classement Finnoscore qui évalue la maturité numérique de 230 banques d'Europe et d'Amérique du Nord. Depuis 2022, elle est présente sur la plateforme Decentraland, où elle a été la première en Pologne à lancer son antenne bancaire.

