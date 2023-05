B2Core dévoile ses dernières versions : quoi de neuf ?





B2Core, la première solution CRM utilisée par les courtiers et les bourses du monde entier, continue de repousser les limites de l'innovation avec son importante dernière version. Cette version présente plusieurs fonctionnalités avancées et des opérations rationalisées, proposant aux institutions financières des capacités plus puissantes.

Jetons un coup d'oeil aux caractéristiques les plus remarquables.

1. Module avancé de notification d'événements

Un tout nouveau module de notification d'événements a été ajouté au Back Office de B2Core, proposant aux utilisateurs Admin une vaste gamme de notifications d'événements personnalisables. Avec les 27 choix disponibles, les administrateurs peuvent envoyer des alertes concernant différents problèmes, allant des demandes de retrait aux enregistrements réussis.

Les notifications sont envoyées suffisamment tôt aux utilisateurs Admin après la survenue d'un événement pour leur permettre de réagir correctement. En outre, le système permet d'ajouter des utilisateurs Admin supplémentaires à la catégorie « Utilisateurs » qui pourront recevoir des notifications.

Pour plus de commodité, les canaux de notification d'événements du module comprennent l'e-mail, le SMS, Slack, et désormais Telegram. Dans l'onglet « Modèles de systèmes », les administrateurs peuvent régler les paramètres et sélectionner une méthode de notification. Toutes les notifications d'événements sont accessibles facilement via la carte utilisateur, ce qui garantit des informations vitales toujours disponibles.

Pour plus d'informations sur le nouveau module de notifications d'événements, veuillez consulter la page de documentation de B2Core. En outre, un guide pratique et la page « Références » vous fournissent plus de détails.

2. Intégration de Telegram

B2Core prend désormais en charge l'intégration de Telegram, proposant aux utilisateurs encore plus de canaux pour recevoir des alertes. Pour commencer à recevoir des notifications de Telegram, les utilisateurs doivent d'abord relier leur profil d'identification de chat Telegram au back office de leur compte B2Core, ce qui se fait dans la carte Admin dans la section « Système - Utilisateurs - Modifier l'utilisateur ».

Les utilisateurs peuvent configurer le modèle approprié dans la section « Système - Modèles - Telegram » après avoir accédé à la carte Admin. Il est désormais beaucoup plus facile pour les utilisateurs de recevoir des notifications importantes à temps en ajoutant le canal Telegram à la zone Notifications d'événements.

Des instructions étapes par étapes pour créer un modèle Telegram , en activant un bot Telegram, et en localisant votre identifiant de chat unique, sont disponibles dans nos « Articles pratiques » très complets, qui vous garantiront un processus onboarding sans faille.

3. Données détaillées sur cTrader

L'interface du compte cTrader de B2Core, récemment mise à jour, offre une amplitude incomparable aux traders. Les capitaux propres, le solde, l'effet de levier, le crédit et les fonds libres ne sont que quelques-unes des indications que les utilisateurs peuvent consulter pour gérer leurs comptes actuels.

En outre, les utilisateurs peuvent examiner les représentations graphiques des indicateurs d'actions sur différentes périodes afin de mieux comprendre les données. Il est également facile d'accéder aux informations en temps réel sur les ordres des utilisateurs et les positions ouvertes, ainsi qu'aux informations historiques détaillées sur les transactions effectuées et autres données pertinentes. Grâce à cette interface intuitive, les investisseurs peuvent obtenir toutes les données commerciales pertinentes nécessaires en un seul endroit.

4. Dépôts en bloc simplifiés sur les comptes de clients

En réponse aux réactions des utilisateurs, la dernière version propose une nouvelle fonctionnalité qui simplifie le processus de dépôt de fonds sur plusieurs comptes de manière simultanée. Dans la section « Comptes », la fenêtre « Mise à jour des bilans » permet aux utilisateurs d'ajouter des fonds à divers comptes désignés en téléchargeant un fichier CSV contenant l'adresse e-mail, l'identifiant et le montant précis. Ce processus rationalisé élimine la saisie manuelle et permet d'économiser du temps de travail.

Bénéfices

B2Core avec sa dernière version renforce sa position en tant que solution CRM pour les courtiers et les bourses. L'introduction du module de notification d'événements, l'intégration de Telegram, l'amélioration des données de cTrader et la simplification des dépôts en bloc sur les comptes clients montrent l'engagement de B2Core à fournir une plateforme complète et rationalisée. Suivez de près les autres nouvelles fonctionnalités passionnantes, car B2Core continue à favoriser l'innovation dans l'industrie !

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

30 mai 2023 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :