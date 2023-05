SoftAtHome déploie le service Smart Living avec le support d'Alexa pour le compte d'etisalat by e&





Les abonnés des Émirats arabes unis (EAU) peuvent désormais contrôler leurs objets connectés par commande vocale à l'aide de leur décodeur TV grâce à la technologie déployée par SoftAtHome.

PARIS, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- SoftAtHome, société indépendante de logiciels pour le haut débit, la vidéo, et l'analytique, a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par « etisalat by e& » comme fournisseur de solutions logicielle, afin de déployer le dernier décodeur TVeLife qui fait office d'assistant vocal. SoftAtHome a fourni à cette occasion l'ensemble des composant backend permettant d'activer Alexa en anglais et en arabe

SoftAtHome a intégré en première mondiale le support de la sonnette connectée avec la caméra Ring à partir d'un décodeur TV permettant le streaming vidéo entre les caméras Ring et la plateforme de divertissement eLife TV d'etisalat by e&'s.

La nouvelle génération de décodeur TV comprend un haut-parleur intelligent doté d'un micro, un chipset IoT et du support de la fonction vocale Alexa en anglais et en arabe. Les abonnés d'Etisalat bénéficieront désormais d'un hub de services connectés et de contenus vidéos contrôlables par la voix, actionnable à partir de la télécommande du décodeur ou à distance à l'aide d'un mot clé directement depuis le confort de leur canapé.

Khaled El Khouly, directeur de la consommation chez etisalat by e& UAE, a déclaré : « Nous avons été ravis de travailler avec SoftAtHome, dont l'expertise sur l'intégration d'Amazon Alexa fût un accélérateur pour le déploiement de notre nouveau service 'Smart Living Home Control', qui tient la promesse d'une vie intelligente et se différencie des autres fournisseurs de services régionaux. Nos clients peuvent désormais facilement contrôler tous leurs appareils connectés à la maison par commande vocale. Ils peuvent également utiliser l'application mobile pour gérer leurs appareils depuis n'importe quel endroit en dehors de leur domicile via l'application 'smart living', ce qui offre des opportunités considérables pour améliorer leur mode de vie ».

David Viret-Lange, directeur général de SoftAtHome, a ajouté : « Les assistants vocaux sont nos nouveaux compagnons de la vie quotidienne. Nous apportons notre expertise en matière de commande vocale et sommes un fournisseur de solutions de confiance pour Amazon Alexa depuis 2020. Je suis fier qu'Etisalat, notre partenaire depuis de nombreuses années, se soit appuyé sur notre expertise pour fournir une solution vocale de bout en bout sur ses derniers décodeurs, améliorant ainsi l'expérience vidéo de l'utilisateur final ».

Les clients de Smart-living peuvent désormais contrôler les appareils connectés grâce aux commandes vocales Alexa accessibles et contrôlables à partir de leur téléviseur eLife. Ils peuvent effectuer diverses actions compatibles par la voix devant leur téléviseur, comme changer de chaîne, régler le volume, rechercher du contenu, contrôler les objets IoT, voir qui est à leur porte d'entrée (si elle est équipée d'une sonnette compatible avec Amazon Ring), jouer de la musique, lire l'actualité, régler des minuteries et des alarmes, et bien d'autres choses encore.

Avec le déploiement de ses solutions watch'ON sur plusieurs marchés, et maintenant aux Émirats arabes unis, SoftAtHome est devenu le principal intégrateur d'Amazon Alexa dans l'écosystème des opérateurs télécom pour des expériences plus immersives. SoftAtHome fournit une solution complète à etisalat, y compris l'infrastructure backend en s'appuyant sur sa plateforme cloud VASP.

À propos de SoftAtHome

SoftAtHome est un fournisseur de logiciels indépendant qui propose six solutions différentes pour le haut débit (Connect' ON), le Wi-Fi (Wi-Fi' ON), la sécurité (Secure' ON), la maison intelligente (Things' ON), la vidéo (Watch' ON), l'analyse et la surveillance de la qualité d'expérience (Eyes' ON). Les opérateurs de télécommunications et de radiodiffusion ont déployé les produits de l'entreprise dans plus de 25 millions de réseaux domestiques et des millions d'appareils mobiles. La société, détenue par des opérateurs de télécommunications, compte plus de 300 employés, principalement des ingénieurs logiciels engagés dans des communautés open-source telles que prpl ou RDK. Les produits hybrides de SoftAtHome exploitent de manière unique le meilleur des composants logiciels basés sur le Cloud et des logiciels intégrés dans de multiples appareils mobiles et fixes.

Pour plus d'informations : www.softathome.com ou [email protected]

À propos d'etisalat by e&, EAU

'etisalat by e&' incarne la branche télécom d'e& aux Émirats arabes unis, avec pour mission de maximiser la valeur pour les parties prenantes, d'offrir une expérience client inégalée et d'optimiser les performances de l'entreprise en vue d'une croissance et d'un succès durables.

En s'appuyant sur les dernières technologies de classe mondiale, etisalat by e& développera ses services de base et numériques, enrichissant les propositions de valeur des consommateurs avec des services numériques répondant aux nouveaux modes de vie des consommateurs et aux demandes émergentes au-delà des services de télécommunications de base, y compris la santé, l'assurance et les jeux. etisalat by e& continuera à agir en tant que partenaire de confiance des entreprises en répondant à leurs besoins de connectivité et au-delà.

Renforçant sa position de leader en tant qu'opérateur de télécommunications numérique qui défend les clients dans un monde numérique hyper-connecté, etisalat by e& fera pivoter la nouvelle demande durable vers des espaces futurs tels que les réseaux privés, les véhicules autonomes et l'IA.

Pour en savoir plus sur etisalat by e&, visitez le site : https://www.etisalat.ae

