Surperformance renforce sa position sur le marché des médias financiers en prenant une participation dans Cercle Finance





ANNECY, France, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Surperformance, éditrice du média financier francophone, Zonebourse.com, a annoncé avoir pris une participation dans Cercle Finance, l'un des principaux fournisseurs français d'informations financières et boursières en BtoB. Cette alliance stratégique, réalisée par l'entremise d'Impulse Corporate Finance, permet à Surperformance de renforcer sa position de leader après l'intégration de la recherche AlphaValue en avril.

Cercle Finance est reconnue pour sa capacité à fournir des informations financières pertinentes et actualisées à ses clients, banques ou brokers, essentiellement français. Grâce à ce rapprochement, les deux sociétés espèrent mutualiser leurs compétences et expertise pour développer des produits et services innovants, à l'adresse du marché francophone comme international, où Surperformance est largement présente avec MarketScreener.com.

Franck Morel, Président fondateur de Surperformance a déclaré : « Nous sommes ravis de cette opportunité de collaborer plus étroitement avec Cercle Finance, qui partage notre engagement envers l'excellence en matière d'information financière et l'un de nos fournisseurs depuis 10 ans. Nous sommes impatients d'oeuvrer ensemble pour créer des synergies et proposer des solutions encore plus complètes à nos clients. »

« Nous sommes très heureux de l'entrée de Surperformance à notre capital. Il s'agit de l'un des meilleurs partenaires pour notre activité et pour le développement de nouveaux produits. Nous souhaitons mettre en place ensemble des synergies importantes et des développements innovateurs sur le marché français et international. Nos équipes de rédactions très qualifiées permettront d'offrir des contenus encore plus complets avec une forte valeur ajoutée en plusieurs langues » a ajouté Jacques Meaudre, Président fondateur de Cercle Finance.

Selon Pierre Besson, associé chez Impulse Corporate Finance, « si l'envie était assez évidente entre les deux sociétés dès le départ, cette opération intervient au terme de longs mois d'un process concurrentiel. Elle est porteuse de sens pour les deux sociétés et devrait leur permettre de progresser fortement sur leurs différents segments de marché tout en bénéficiant de synergies évidentes ».

Ce rapprochement constitue un investissement stratégique pour Surperformance, qui continuera à chercher des opportunités pour élargir son offre dans le domaine de l'information financière.

A propos de Surperformance SAS

Acteur indépendant basé en France, Surperformance édite depuis 2001 Zonebourse.com, site d'informations leader auprès des investisseurs francophones, et sa version internationale, Marketscreener.com, disponible dans cinq langues. Avec plus de 10 millions de visites par mois et plusieurs milliers d'abonnés, la société se positionne comme l'un des leaders européens des médias financiers. Zonebourse et MarketScreener sont devenus des références pour les investisseurs grâce à un positionnement original basé sur une triple compétence : journalisme, big data et investissements boursiers. En plus de fournir une base de données complète sur les sociétés cotées mondiales et de décrypter l'actualité financière via une expertise éditoriale forte, la société gère en effet, en toute transparence pour ses abonnés, trois portefeuilles d'actions européennes, américaines et asiatiques.

À propos de Cercle Finance SAS

Cercle Finance est l'un des leaders de la fourniture d'informations financières et boursières en BtoB. La société travaille avec des banques, brokers et médias en France et à l'international, fournissant des informations financières pertinentes et actualisées pour répondre aux besoins de ses clients. Cercle Finance est reconnu pour son engagement envers la qualité et l'innovation dans le secteur des médias financiers.

À propos d'Impulse Corporate Finance

Impulse Corporate Finance est une banque d'affaires indépendante spécialisée dans le conseil financier à destination des PME. Depuis 2016 et forte de plus d'une quarantaine d'opérations, l'équipe d'Impulse CF apporte sa vision entrepreneuriale du conseil en opérations de haut de bilan et son expertise financière de premier plan.

30 mai 2023 à 02:45

