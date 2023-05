L'OTAN co-parraine une table ronde sur la désinformation composée d'experts de Westminster





LONDRES, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'OTAN et Atticus Partners ont co-parrainé une table ronde sur les communications stratégiques dans la lutte contre la désinformation mercredi matin à la Chambre des communes.

Le panel d'experts comprenait Bob Seely, député, Mariia Zolkina, chercheuse en relations internationales à la London School of Economics, Andy Pryce, responsable de la lutte contre la désinformation au bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, et Dominic Nicholls, rédacteur en chef adjoint au Telegraph, et était présidé par Aliona Hlivco, d'Atticus Partners.

L'événement a réuni des politiciens, des diplomates et des attachés de défense, des universitaires, des médias, des ONG, des étudiants et des industriels. La discussion portait sur les techniques de guerre hybride russe, notamment la désinformation et la mésinformation, en particulier appliquées dans sa guerre contre l'Ukraine.

« Le vieux modèle de mesures actives du KGB visant à saper la société occidentale, à la démoralisation [...] à la déstabilisation, et à la normalisation. L'armée russe [...] a en fait obtenu une opération en six étapes plutôt qu'en quatre, a déclaré Bob Seely, député, membre du comité spécial des affaires étrangères et président des groupes parlementaires multipartites sur Ukraine et sur la Russie. Pour moi, cela montre l'influence de Poutine, de l'administration présidentielle et du FSB, ou de l'ancien KGB, sur la pensée militaire russe. Et c'est pourquoi les concepts modernes de la guerre russe sont des choses qui ont presque été dictées à l'armée russe afin de la forcer à penser de façon plus créative sur l'utilisation de la guerre. »

Mariia Zolkina, chercheuse et analyste politique ukrainienne, a parlé de l'invasion de la Crimée de 2014, disant que cela : « a malheureusement été le plus grand succès diplomatico-politique russe, ou succès de désinformation, après 2014, parce que la Russie persuade non seulement les populations des sociétés non occidentales, mais aussi malheureusement une part importante des élites politiques en Occident. »

« Nous sommes tous [...] en première ligne de la guerre de désinformation, a déclaré Dominic Nicholls. [Les trolls des réseaux sociaux] me discréditeront en tant que journaliste [...] Ils discréditeront le journal. Ils discréditeront la presse occidentale. Ils chercheront à discréditer le message et c'est comme lutter contre de la fumée. »

Andy Pryce a parlé de l'utilisation de la désinformation par la Russie ; il a déclaré : « Il y a eu un éventail de [...] récits différents, ils visent une chose : l'accélération de la fatigue de compassion pour l'Ukraine. La fatigue de compassion existe bel et bien, nous la constatons avec beaucoup de conflits dans le monde, beaucoup de catastrophes dans le monde et il y a eu des études universitaires sérieuses qui démontrent que cela a un véritable impact sur les populations, et donc le métaobjectif des Russes est de l'accélérer. »

30 mai 2023 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :