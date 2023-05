Une étude révèle qu'en France, les employeurs et les employés sont en désaccord sur la question des bureaux et des avantages sociaux





- 76 % des employeurs s'attendent à ce que les employés soient présents au bureau quatre jours par semaine ou plus, mais seuls 37 % des employés sont satisfaits de cette configuration.

- D'après 62 % des employeurs, le travail hybride a renforcé les attentes des employés français en matière d'avantages sociaux.

- Les employés regrettent de ne pas avoir leur propre espace au travail et 85 % d'entre eux indiquent qu'ils seraient plus enclins à venir en présentiel s'ils avaient un bureau attitré.

LONDRES, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- En France, les employeurs demandent de plus en plus à leurs salariés de venir au bureau quatre jours par semaine ou plus, mais on compte seulement un peu plus d'un tiers d'employés satisfaits de cette configuration. Tous ces constats sont issus d'une nouvelle étude réalisée par Unispace et ses experts mondiaux de la création de lieux de travail.

Le rapport Returning for Good d'Unispace Global Workplace Insights, qui reprend les résultats d'une enquête approfondie réalisée auprès de 9 500 employés et 6 650 chefs d'entreprise de 17 pays du monde, révèle que trois quarts des employeurs français s'attendent à ce que les employés soient présents au bureau quatre jours par semaine minimum, mais que seuls 37 % des employés sont satisfaits de cette configuration.

D'après le rapport, le modèle de travail hybride qui s'est développé depuis la pandémie coïncide avec une augmentation des exigences des employés français, et 62 % des employeurs indiquent que les employés ont plus d'attentes en matière de rémunération et d'avantages. 80 % des employeurs indiquent cependant que les perspectives d'évolution et d'augmentation de salaire sont limitées pour les personnes travaillant de façon hybride.

Par ailleurs, plus d'un employé sur dix indique avoir accepté une baisse de salaire pour travailler plus souvent de la maison et 28 % des employés indiquent qu'ils pourraient l'envisager.

Les employés veulent absolument des espaces individuels

L'étude révèle également que les employés regrettent de ne pas avoir leur propre espace personnel au bureau, 85 % d'entre eux indiquant être plus susceptibles de travailler en présentiel s'ils ont un bureau attitré. Le hot desking n'est pourtant pas aussi répandu en France (35 %) que dans le monde (48 %).

Thomas Breton, Principal, Workplace Strategy, explique :

« Les résultats de nos répondants en France montrent un décalage révélateur entre les employés, qui préfèrent travailler de façon hybride, et les employeurs, qui s'attendent à ce que leurs salariés soient assez présents au bureau. On note également une certaine confusion au sujet de la rémunération et des avantages, les employés n'étant visiblement pas conscients de l'impact potentiel du télétravail sur leurs chances d'obtenir une augmentation de salaire et de meilleurs avantages. »

« Le fait qu'une telle proportion d'employés affirme nt qu'ils seraient plus susceptibles de travailler au bureau s'ils avaient leur propre espace dédié montre que les salariés veulent de la flexibilité, mais aussi un bureau agencé de façon à ce qu'ils aient leur propre espace de travail. Les employeurs pourraient combler cet écart entre leur perception et les besoins des employés en tenant compte de ces résultats et en envisageant d'adapter le « hot desking » et autres pratiques similaires et de proposer aux employés des espaces leur permettant de s'isoler pour qu'ils se sentent à l'aise à l'idée de travailler régulièrement au bureau. »

À propos d'Unispace

Un spécialiste de la stratégie, du design et de la construction qui crée des expériences professionnelles adaptées à un monde en pleine évolution. Unispace est une société internationale qui propose une solution standardisée pour créer des espaces qui tiennent compte des besoins des gens et ont un vrai sens, y compris des bureaux, des laboratoires et autres installations du secteur des sciences de la vie, des campus, des sièges d'entreprise, des lieux d'accueil du public, des installations sportives et des espaces de vente qui stimulent l'excellence, renforcent les liens, créent un sentiment d'appartenance et favorisent la réussite. Forts de 5 500 projets achevés, d'une présence dans 26 pays et de plus de 700 employés dans le monde entier, notre objectif est de créer des espaces qui stimulent l'excellence pour les personnes qui les utilisent, grâce à un travail soutenu par des partenariats collaboratifs avec nos clients, parfaitement exécuté au? delà des frontières et basé sur des données concrètes.

Contact Unispace

Ilana Como

Directrice marketing et communication

[email protected]

Contact RP | Iduskia Communication

Grégoire Darricau

Directeur Communication

[email protected]

30 mai 2023 à 00:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :