Xinhua Silk Road : Une ancienne ville industrielle de Chine centrale observe une transformation moderne grâce à un développement de haute qualité

PÉKIN, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- En tant que base industrielle importante de la province du Hunan en Chine centrale, la ville de Hengyang a encouragé la transition de son secteur manufacturier vers un développement intelligent ces dernières années, avec des chaînes de valeur haut de gamme et des technologies de précision.

Accueillant 37 des 41 secteurs industriels, Hengyang est l'une des villes industrielles les plus complètes du Hunan. Grâce à ses efforts continus pour mettre en avant la qualité de fabrication, le produit intérieur brut (PIB) de la ville a dépassé les 400 milliards de yuans (environ 56,56 milliards de dollars américains) pour la première fois en 2022.

Mettant l'accent sur la fabrication de pointe comme industrie pilier de la ville, Hengyang a encouragé la transition de ses principaux secteurs vers le développement haut de gamme, la modernisation intelligente et la croissance intégrée.

Par exemple, la ville est restée une force de premier plan dans le secteur de la transmission et de la transformation de l'énergie qui est rendue possible par les technologies 5G. La Hengyang Smart Valley n'a eu de cesse de soutenir les améliorations des entreprises locales, stimulant la mise de place d'unités de fabrication intelligentes, de lignes de productions intelligentes et d'usines intelligentes.

Stimulée par les efforts novateurs d'entreprises locales traditionnelles telles que Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (HYST) et Hengfei Cable Co., Ltd., ainsi que de jeunes entreprises telles que Kaixin Special Material Technology Co., Ltd. et Hengyang Huayi Machinery Co., Ltd., la ville assiste à un important élan et d'une grande vitalité de développement industriel.

TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd. a participé à la construction de 28 projets de courant alternatif (CA) et de courant continu (CC) ultra haute tension (UHV). En entreprenant une série de tâches de recherches scientifiques et technologiques clés, l'entreprise s'est engagée dans plusieurs grands projets énergétiques, y compris le premier projet expérimental de démonstration de CA UHV de 1 000 kV au monde, assurant un développement équilibré et durable des régions orientales et occidentales de la Chine.

HYST est un autre exemple de promotion du développement axé sur l'innovation, avec son pipeline sous-marin autodéveloppé d'utilisation spéciale qui comble une lacune technique sur le marché intérieur, et ses produits appliqués dans des plateformes d'exploration pétrolière en mer de classe mondiale comme le Bluewhale I, etc. À ce jour, l'entreprise détient 19 technologies clés et 21 records mondiaux et nationaux.

