Pour les régions - Québec inaugure le réaménagement de l'Hôpital Fleurimont

Québec, le 29 mai 2023 /CNW/ - La députée de Saint-François, Geneviève Hébert, a participé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'inauguration des secteurs d'angiographie et d'hémodynamie à l'Hôpital Fleurimont. L'amélioration des infrastructures de soins de santé est l'un des éléments clés du Plan santé proposé par le ministre Dubé afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et citoyennes, mais également de créer des environnements de travail plus attrayants pour le personnel de la santé.

Les travaux réalisés s'inscrivent dans un vaste projet de réaménagement de l'Hôpital Fleurimont, permettant de mieux répondre aux besoins de la population. Chaque année, à l'Hôpital Fleurimont, près de 3 000 patients bénéficient d'une intervention en angiographie, et 3 600, en hémodynamie.

Les deux salles d'interventions ont été refaites et équipées de nouveaux appareils d'imagerie radiologique à la fine pointe de la technologie. Les nouveaux équipements comprennent un appareil biplan ainsi qu'une salle hybride.

Citations :

« Le projet de réaménagement à l'Hôpital Fleurimont s'inscrit dans la vision de notre gouvernement d'améliorer les infrastructures en santé pour offrir à la population des milieux de soins modernes ainsi qu'un environnement de travail stimulant qui attire et retient le personnel. C'est pour rendre notre réseau de la santé plus humain et performant, l'engagement phare de notre Plan santé, que nous y travaillons activement. L'inauguration des secteurs de l'hémodynamie et de l'angiographie à l'Hôpital Fleurimont est un bel exemple de projet qui permettra de mieux répondre aux besoins de la population de Sherbrooke et des environs. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis heureuse et fière de voir le résultat des travaux qui ont été réalisés ici à l'Hôpital Fleurimont. Les nouveaux secteurs d'angiographie et d'hémodynamie sont à l'avant-garde de la technologie, au bénéfice des usagers qui ont besoin de ces soins si importants. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de ce projet, de même que la Fondation du CHUS et ses généreux donateurs qui y ont contribué. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

Faits saillants :

L'angiographie est une technique d'imagerie médicale qui permet de visualiser les vaisseaux sanguins (artères, veines) à l'aide d'une injection d'un produit de contraste. Elle est utilisée pour différentes procédures, comme les interventions complexes au cerveau ou le traitement d'urgence des accidents vasculaires cérébraux (ACV).

En hémodynamie, aussi appelée cardiologie d'intervention, divers examens spécialisés sont réalisés afin de permettre d'évaluer et de traiter les artères coronaires et les valves cardiaques.

Un montant de près de 14 millions $ a été investi pour la réalisation de ce projet. De ce montant, 2,2 millions $ proviennent des donateurs de la Fondation du CHUS.

29 mai 2023 à 16:30

