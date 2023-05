Autoroute 13 (Chomedey), à Laval - Travaux intensifs du 2 au 5 juin 2023, secteur à éviter

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route d'une période de travaux intensifs entraînant une fermeture complète d'un tronçon de l'autoroute 13, en direction nord, la fin de semaine du 2 juin. Ces travaux...

Le gouvernement du Québec annonce la création de la troisième zone d'innovation, la Vallée de la transition énergétique, qui sera déployée entre Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan. Le gouvernement investit plus de 8 millions de dollars pour...

Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise d'Investissement Québec, un prêt de 151,87 millions de dollars à Ultium CAM, société en commandite de General Motors (GM) et de POSCO Future M, pour la construction d'une usine de production de...

L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) et Destination Québec cité (DQc) sont heureux d'annoncer que la ville de Québec bénéficiera de la présence de près d'un millier de touristes coréens supplémentaires cet automne. Grâce à un nouveau...