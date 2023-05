ZONE D'INNOVATION DE LA VALLÉE DE LA TRANSITION ÉNERGIQUE





Pour amener le Québec dans les chefs de file mondiaux des technologies vertes, affirme la FCCQ

BÉCANCOUR, QC, le 29 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) applaudit la création de la troisième zone d'innovation du gouvernement du Québec, consacrée à la transition énergétique. Elle était d'ailleurs présente sur place pour assister à cette annonce importante, notamment du premier ministre du Québec, François Legault.

En plus d'avoir désigné Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan comme lieu d'accueil de la zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique, le gouvernement a annoncé le projet Ultium CAM, soit une usine de composants pour la fabrication de batteries lithium-ion. Totalisant 600 M$ d'investissements, dont un prêt d'environ 150 M$ par Investissement Québec, l'usine de production sera pilotée par General Motors (GM) et POSCO Future M.

« De par l'écosystème économique dont il bénéficie ainsi que l'abondance des énergies vertes en son territoire, le Québec a tout le potentiel de se démarquer à l'international dans les technologies propres. Pour ce faire, ça prend des projets majeurs concrets comme ceux annoncés aujourd'hui, pour envoyer signaux positifs dans l'attraction des investissements privés, et atteindre ultimement nos cibles de transition énergétique?», a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

«?La Mauricie et le Centre-du-Québec représentent sans aucun doute, un emplacement parfait pour développer la filière batterie et les technologies vertes. Le nouveau projet Ultium CAM va très bien d'intégrer aux autres joueurs importants en énergie et en transformation des ressources naturelles, déjà présents dans le parc industriel et portuaire de Bécancour, comme Nemaska Lithium, Nouveau Monde Graphite, Air Liquide, pour ne nommer que ceux-ci », a poursuivi M. Milliard.

La FCCQ rappelle du même souffle qu'il sera essentiel de doter les régions des infrastructures de transport et de services (égouts, aqueducs, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone d'innovation, pur s'assurer d'éviter tout retard potentiel.

L'augmentation de la circulation sur l'autoroute 55 qu'amèneraient les projets de développement, fait d'ailleurs craindre des enjeux au niveau de la fluidité des déplacements, et de la sécurité. Bien que le doublement de l'autoroute 55 a débuté, des projets attendus par la communauté régionale nécessiteraient d'être implantés, comme le réaménagement de l'intersection du chemin Forest en échangeur.

« Dans les prochains mois et prochaines années, nous nous attendons à d'autres annonces similaires en matière de développement économique, ailleurs au Québec.?L'implantation de zones d'innovation est porteuse, car celles-ci pourront constituer des lieux de convergence favorisant la R&D, la créativité, l'innovation, la collaboration et l'entrepreneuriat, afin de permettre d'accroître la commercialisation de nos produits, et ce, au bénéfice de la croissance économique durable du Québec », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (https://www1.fccq.ca/FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1?200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45?000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

29 mai 2023 à 15:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :