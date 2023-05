CBC/Radio-Canada lance son nouveau plan national sur l'accessibilité pour mieux servir et représenter les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap





Ce tout premier plan national sur l'accessibilité, intitulé Un avenir sans obstacles, permettra au diffuseur public canadien d'être un chef de file en matière d'accessibilité dans l'industrie des médias

MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - CBC/Radio-Canada a lancé aujourd'hui son plan national sur l'accessibilité 2023-2025 . Ce nouveau plan triennal, intitulé Un avenir sans obstacles, servira de feuille de route au diffuseur public national afin de mieux servir les personnes en situation de handicap, mieux les représenter dans ses contenus et devenir le média accessible auquel toute la population aspire.

Ce plan montre où nous en sommes, ce que nous avons appris des consultations menées auprès des personnes en situation de handicap, et les résultats auxquels nous souhaitons aboutir dans trois ans.

« Un diffuseur public est avant tout un diffuseur accessible. Je suis convaincue que ce plan viendra renforcer la confiance que nous témoignent les Canadiens et les Canadiennes, et par-dessus tout les personnes qui vivent avec un handicap, en nous permettant de bâtir un avenir exempt d'obstacles à CBC/Radio-Canada. Être un diffuseur public accessible : c'est non seulement possible, c'est à notre portée. »

-- Catherine Tait, présidente-directrice générale, CBC/Radio-Canada

« Les personnes en situation de handicap ont façonné ce processus d'un bout à l'autre. Étant moi-même une personne en situation de handicap, je suis ravie de voir CBC/Radio-Canada prendre l'enjeu de l'accessibilité à bras-le-corps et mettre en place le changement nécessaire afin de devenir un diffuseur public sans obstacles. Notre engagement me rend optimiste pour la suite, non seulement envers l'idéal d'un Canada plus accessible, mais aussi d'un monde plus accessible. »

-- Rachel Desjourdy, chef (responsable de l'accessibilité), CBC/Radio-Canada

Les commentaires recueillis lors de nos consultations à travers le pays auprès des Canadiens et Canadiennes en situation de handicap nous ont permis de déterminer les sept objectifs qui retiendront notre attention au cours des trois prochaines années afin de rendre le diffuseur public plus accessible :

Améliorer l'inclusion des membres du personnel en situation de handicap : faciliter par exemple l'accès aux accommodements et la mise en oeuvre de mesures qui favorisent l'accessibilité au travail

faciliter par exemple l'accès aux accommodements et la mise en oeuvre de mesures qui favorisent l'accessibilité au travail Augmenter le recrutement, la rétention et les promotions des personnes en situation de handicap au sein de notre effectif : élargir, entre autres, la participation des membres du personnel en situation de handicap aux initiatives de développement et d'avancement professionnels

élargir, entre autres, la participation des membres du personnel en situation de handicap aux initiatives de développement et d'avancement professionnels Créer et promouvoir des contenus qui reflètent la diversité des personnes en situation de handicap vivant au Canada : accroître la représentation des personnes en situation de handicap dans nos contenus, par exemple dans nos banques d'images

accroître la représentation des personnes en situation de handicap dans nos contenus, par exemple dans nos banques d'images Accroître les occasions pour les créateurs et créatrices en situation de handicap dans l'industrie médiatique : offrir notamment des occasions de réseautage, de développement et de production aux créateurs et créatrices en situation de handicap, grâce à divers projets et programmes tels que AccessCBC et Synergies

offrir notamment des occasions de réseautage, de développement et de production aux créateurs et créatrices en situation de handicap, grâce à divers projets et programmes tels que et Accroître l'accessibilité de nos contenus avec un accent sur le numérique : soutenir par exemple la création et l'offre de davantage de contenu audio transcrit sur demande

soutenir par exemple la création et l'offre de davantage de contenu audio transcrit sur demande Améliorer l'accessibilité de nos technologies et de nos infrastructures : ajouter entre autres des critères d'accessibilité au processus d'approvisionnement de biens et de services rattachés aux technologies de l'information et des communications

ajouter entre autres des critères d'accessibilité au processus d'approvisionnement de biens et de services rattachés aux technologies de l'information et des communications Développer un savoir et une expertise en matière d'accessibilité au sein du personnel : développer notamment les compétences en matière d'accessibilité en offrant une formation interne sur l'accessibilité numérique adaptée au poste occupé

Ce plan vise l'exercice de nos responsabilités en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité et s'ajoute à nos efforts continus pour améliorer l'accessibilité. CBC/Radio-Canada veut contribuer à faire du Canada un pays exempt d'obstacles d'ici 2040 .

Consultez notre plan sur l'accessibilité dans sa version intégrale pour plus de détails.

