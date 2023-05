Invitation aux médias - Mettre fin à la loterie des classes difficiles





QUÉBEC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Une quarantaine d'enseignantes et d'enseignants de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) accueilleront les députées et députés à leur arrivée à l'Assemblée nationale afin de les sensibiliser aux conditions d'enseignement difficiles. Pour l'occasion, ils mettront en scène la composition d'une classe au primaire et une au secondaire. De plus, ils dévoileront les résultats d'une consultation menée auprès de plus de 10 000 membres du personnel enseignant.

Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ, sera disponible pour des entrevues individuelles.

Aide-mémoire



Quoi : Mise en scène de la composition d'une classe au primaire et d'une autre au secondaire



Qui : Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ



Quand : Le mardi 30 mai, de 7 h à 9 h



Où : Guérite ouest

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3





Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 87 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

29 mai 2023 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :