Forum sur l'internationalisation : les entreprises ont pleinement repris leurs activités à l'international et visent de nouveaux marchés d'exportation





MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et Investissement Québec tenaient aujourd'hui un Forum stratégique sur l'internationalisation des entreprises, qui a réuni 300 participants. L'ensemble des acteurs de l'écosystème d'aide à l'exportation et les dirigeants de centaines d'entreprises du Québec se sont rassemblés pour discuter des stratégies pour se démarquer sur les marchés internationaux, ainsi que des marchés stratégiques à cibler. La conférence s'est déroulée avec la participation de Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Les discussions tenues ce matin ont démontré l'importance, pour les entreprises d'ici, de s'engager dans des stratégies d'internationalisation. Les experts nous ont confirmé que les volumes d'exportation de nos entreprises sont en hausse depuis la fin de la pandémie et plusieurs dirigeants ont présenté les facteurs qui expliquent cette dynamique. Je pense entre autres à Trans-Pro, une entreprise présente en Ukraine dans un contexte extrêmement difficile, qui réussit à conjuguer réussite commerciale et responsabilité sociale. Cela a permis d'illustrer les bonnes pratiques pour s'internationaliser, notamment grâce à la participation aux appels d'offres à l'étranger. C'est un exemple à suivre pour les entreprises qui souhaitent se développer hors de nos frontières », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

«?L'évolution rapide de l'environnement d'affaires international nous impose de trouver de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens pour aider les entreprises québécoises à briller sur les marchés étrangers. L'une des solutions consiste à créer un environnement de partenariat afin d'optimiser notre soutien et d'accroître la portée de nos interventions. Le Forum d'aujourd'hui est le fruit d'une collaboration réussie entre les organismes de soutien du Grand Montréal, le gouvernement du Québec et l'industrie. Il reflète l'esprit de complémentarité qui guide nos actions. La diplomatie économique du Québec, combinée aux services d'accompagnement de nos partenaires, offre un puissant levier que les entreprises ne devraient pas hésiter à utiliser », a poursuivi Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

« Depuis quatre ans, j'ai la chance de diriger une équipe d'experts qui oeuvrent quotidiennement à faire rayonner le Québec et ses nombreux talents à l'extérieur de nos frontières. Nos récents résultats annuels sont la preuve que nos efforts portent fruit et que nous misons sur les bons outils d'accompagnement. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires gouvernementaux, les délégations du Québec à l'international, les différentes organisations dédiées à l'attraction des investissements directs étrangers et le réseau des organismes régionaux et de promotion des exportations (ORPEX). Cette cohésion est primordiale pour favoriser une internationalisation à l'avantage de nos entrepreneurs et un développement économique durable pour notre métropole et l'ensemble du territoire québécois », a ajouté Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

« Deux tendances lourdes ont émergé lors des discussions du jour. D'une part, l'importance stratégique de prendre en compte la transition écologique dans les stratégies d'internationalisation. L'implémentation de critères ESG est un processus gagnant-gagnant, qui permet de contribuer à résoudre la crise climatique tout en permettant un meilleur positionnement des entreprises à l'international. D'autre part, dans la lignée des discussions tenues la semaine dernière dans le cadre des Rencontres IA présentées à C2 Montréal, plusieurs intervenants ont rappelé l'avantage pour Montréal de compter sur un bassin de talents exceptionnel en IA et que l'écosystème est fortement engagé dans le développement responsable de l'AI. Là encore, c'est un atout majeur sur lequel Montréal peut résolument se démarquer hors de nos frontières », a précisé Michel Leblanc.

« Les échanges ont aussi permis de dégager les grandes lignes pour l'avenir de l'internationalisation de nos entreprises. Dans un contexte géopolitique incertain, la diversification des marchés doit être une priorité pour sécuriser son potentiel d'exportation, avec l'exploration de marchés tels que l'Afrique et la zone Indo-Pacifique. Les entreprises doivent aussi s'appuyer sur les possibilités offertes par le marché interprovincial. Comme nous l'avons évoqué avec le ministre Skeete, c'est une stratégie gagnante pour renforcer l'économie canadienne et accroître la force de frappe de nos entreprises à l'étranger », a conclu Michel Leblanc.

À propos du Forum stratégique sur l'internationalisation des entreprises

Le Forum stratégique sur l'internationalisation des entreprises a été codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et Investissement Québec. Il a été réalisé en association avec la Ville de Montréal et en partenariat avec le Palais des congrès de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie coordonne l'action internationale du gouvernement du Québec. Son savoir-faire, sa connaissance fine des enjeux mondiaux et sa capacité à agir et à repérer les occasions d'affaires sur les marchés étrangers contribuent directement au développement et à la prospérité du Québec. Son réseau à l'étranger est composé de 34 représentations réparties dans 19 pays qui offrent aux entreprises, aux créateurs, aux chercheurs et aux institutions québécoises des services, des conseils et des activités adaptés aux caractéristiques des divers pays où il est présent.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

